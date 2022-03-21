Переговори України і Росії пройдуть 21 березня - Подоляк

Переговори Україна і РФ / соцмережі

Новий раунд переговорів України та Росії розпочнеться вранці 21 березня. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, була інтенсивна робота в підгрупах.

"Вранці наступний раунд. До цього йшла вкрай інтенсивна робота в робочих підгрупах", - повідомив він.

Напередодні Подоляк повідомив, що робочі групи, створені в рамках переговорного процесу, функціонують на постійній основі.

Також на Банковій очікують від переговорів більшого прогресу, ніж було раніше, чому сприяють перемоги нашої армії на полі бою.

"Росія зараз більш адекватно сприймає навколишній світ і більш чуйно ставиться до позиції України, яка доведена на полях боїв. Наші позиції на столі. Вони дуже жорсткі, вони стосуються насамперед відведення військ, припинення вогню і так далі", - пояснив Подоляк.

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Переговори Росії та України

19 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори України та Росії щодо війни можуть тривати кілька тижнів. Однак є ознаки того, що позиція Москви в переговорах "стала адекватнішою".

Британський міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що Росія використовує переговори щодо врегулювання конфлікту з Україною для того, щоб провести перегрупування військ. За її словами, країна, яка налаштована на діалог, не буде бомбити мирне населення без розбору в день діалогу. Трас зазначила, що немає жодного серйозного виведення російських військ з території Української держави або ж вагомих пропозицій.

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