ППО ворога для ЗСУ: США попросили Туреччину передати Україні російські С-400 - Reuters

Зенітно-ракетний комплекс С-400 / Фото Reuters

Сполучені Штати Америки під час перемовин з Туреччиною виступила з пропозицією щодо відправки в Україну зенітно-ракетних комплексів С-400 виробництва Росії. Однак офіційного запиту Анкарі з боку Вашингтона щодо цього питання наразі не надходило. При цьому американці пропонують й іншим країнам постачати Києву системи протиповітряної оборони.

Як повідомляє Reuters, американські чиновники на вищому рівні декілька разів за останній місяць говорили зі своїми колегами з Туреччини про можливість передачі Анкарою Києву російських ЗРК С-400. Втім, як стверджують журналісти, офіційного запиту від Вашингтона поки що не було.

Підкреслюється, що США пропонували й іншим країнам відправити в Україну комплекси С-300 і С-400.

С-400 Тріумф – це зенітно-ракетні комплекси, максимальна дальність яких становить до 400 кілометрів. Вони були прийняті на озброєння у 2007 році. Засоби мобільні, вони складаються, серед іншого, з пункту управління з локатором виявлення і декількох ЗРК, у кожного з яких налічується до 12 пускових установок.

Нагадаємо, Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО поставлять Словаччини американські ЗРК Patriot замість систем ППО С-300, які повинні будуть передати Україні.