ЗСУ знищили заступника командувача Чорноморського флоту РФ Андрія Палія/ Facebook Сухопутні війська ЗСУ

Українські військові ліквідували одного з заступників командувача Чорноморського флоту Росії.

Про вбивство замкомандувача з військово-політичної роботи Андрія Палія повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

"ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана 1 рангу Андрія Палія. Доброго ранку, ми з України!", – йдеться у повідомленні.

Як розповів у Facebook екс-депутат Київської обласної ради Олександр Аронець, 51-річний Андрій Палій був уродженцем Києва. Ще у 1993 він відмовився приймати українську присягу і перейшов на північний флот РФ.

Нагадаємо, у Чорнобаївці 18 березня під час розгрому українськими військовими російського десанту там загинув генерал-лейтенант армії РФ Андрій Мордвічев. Він став уже п’ятим російським генералом, якого знищили ЗСУ від початку війни в Україні. В МВС України наголосили, що навіть під час Другої світової війни армія СРСР не втрачала такої кількості своїх генералів за такий короткий проміжок часу.

Раніше легендарний український льотчик Привид Києва розповідав, що вищим керівникам армії РФ доводиться самостійно приїжджати до підлеглих в Україну через те, що російська армія не в змозі планувати свої дії. Це допомагає ЗСУ їх ліквідовувати.

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