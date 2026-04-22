Називав себе 'генералом армії РФ': розкрито нові деталі про київського стрільця

За даними поліції, чоловік міг мати психічні розлади, але мав легальний дозвіл на зброю.

https://glavred.net/ukraine/nazyval-sebya-generalom-armii-rf-raskryty-novye-podrobnosti-o-kievskom-strelke-10758662.html Посилання скопійоване

Голосіївський стрілець називав себе "генералом російської армії"

Ключові тези голови Нацполіції:

Стрілець називав себе "генералом російської армії"

Чоловік міг мати психічні розлади, але мав легальний дозвіл на зброю

Безпосереднім приводом для стрілянини став конфлікт із сусідом

Стрілець, який забрав життя семи людей у Голосіївському районі Києва, називав себе "генералом російської армії". Ймовірно, чоловік мав психічний розлад, проте володів зброєю законно. Про це повідомив голова Національна поліція України Іван Вигівський на брифінгу.

За словами очільника Нацполіції, Дмитро Васильченков демонстрував інтерес до зброї. У телефоні ліквідованого стрільця правоохоронці знайшли численні відеоматеріали, де він постійно знімав процес стрільби.

відео дня

"Скажу те, що ніде не публікували. Ми коли подивилися певні файли в нього в телефоні — він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", - розповів Вигівський.

Попри очевидні дивацтва у поведінці, Васильченков отримав дозвіл на зброю без жодних перешкод. За словами Вигівського, наприкінці грудня 2025 року нападник пройшов огляд у приватній клініці та отримав усі необхідні медичні довідки. Саме на підставі цих документів йому видали спецзасіб травматичної дії, з якого згодом було вчинено масове вбивство.

За версією слідства, безпосереднім приводом для трагедії став побутовий конфлікт із сусідом.

"Він ображався, коли до нього зневажливо ставилися. Цей сусід, молодий чоловік, він там сказав щось типу: "Іди, що ти тут хочеш від мене? Видно, якісь відхилення, можливо, у нього були. Але на тлі цього конфлікту, скандалу у нього просто адреналін... І він пішов таким чином діяти", - сказав голова Нацполіції.

Крім відео, слідчі знайшли аудіозапис, який стрілець увімкнув під час конфлікту із сусідом. Ймовірно, він намагався зафіксувати події, щоб згодом виправдати свої дії. На записі зафіксовано весь перебіг інциденту — від моменту, коли він взяв карабін, до захоплення заручників у супермаркеті.

У поліції зазначають, що всі зібрані матеріали вже передані до Служби безпеки України для подальшого розслідування.

Які причини терактів та стрілянини в Україні - думка експерта Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що причинами терактів і подібних інцидентів часто стають втома, фізичне та психоемоційне виснаження. "Якщо говорити про випадки без російського сліду — це важливо підкреслити — то причини зазвичай криються в особистих обставинах: проблеми в родині, складнощі в особистому житті, фінансові труднощі або переживання втрати, наприклад, коли хтось із близьких загинув на фронті", - пояснив він. Експерт зазначає, що на тлі такого навантаження людина може не витримати і пережити емоційний зрив. Він також підкреслює важливість уваги до психологічного стану оточення, особливо тих, хто має доступ до зброї, навіть легально.

Теракт в Києві - головне

Нагадаємо, надвечір 18 квітня Дмитро Васильченков відкрив вогонь по людях прямо на вулиці, після чого забарикадувався в супермаркеті "Велмарт", взявши відвідувачів у заручники.

Унаслідок нападу загинули семеро людей, ще 14 отримали поранення. Нападника ліквідували під час спецоперації КОРД.

Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що чоловік був уродженцем Москви, проходив службу в ЗСУ з 1992 року, зокрема в Одеській області, а у 2005 році вийшов на пенсію. З 2017 року він проживав у Бахмуті.

СБУ офіційно кваліфікувала подію як терористичний акт. Слідство триває, а правоохоронці вивчають діяльність приватної клініки, яка видала довідку стрільцю.

Як повідомляв Главред, після стрілянини в Голосіївському районі Києва в мережі з’явилося відео, на якому видно, як поліцейські залишають місце події. Кадри викликали хвилю критики та обговорень у соцмережах. На цьому тлі керівник патрульної поліції України Євген Жуков оголосив про свою відставку.

Про персону: Іван Вигівський Іван Михайлович Вигівський (нар. 26 березня 1980, Житомирська область) - український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу. З 20 січня 2023 — в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред