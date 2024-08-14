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Штурми закінчаться великими втратами: військовий про ситуацію в Часовому Яру

Марія Николишин
14 серпня 2024, 09:26
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Ворог вперся у канал Сіверський Донець-Донбас. Там, насправді, давно нема води, але там є бетонна канальна перешкода, каже Сазонов.
Штурми закінчаться великими втратами: військовий про ситуацію в Часовому Яру
Яка ситуація в Часовому Яру / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Армія країни-агресорки Росії вперлась у канал в Часовому Яру Донецької області. Подальші штурми закінчаться для неї великими втратами. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі "Київ24".

Він наголосив, що ворожі штурми на цьому напрямку не вщухають й на мить.

"Ворог вперся у канал Сіверський Донець-Донбас. Там, насправді, давно нема води, але там така бетонна канальна перешкода, труби, і тільки є два місця, де можна його форсувати просто по поверхні, але вони у самому Часовому Ярі. Там дуже важко штурмувати. Ворог розуміє, що такі штурми закінчаться для нього втратами як на Авдіївці чи Бахмуті", - наголосив політолог.

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За його словами, спроби механізованого штурму каналу були кілька днів тому.

"Техніку було знищено. Тепер росіяни намагаються форсувати канал силами піхоти за підтримки артилерії та мінометів", - додав Сазонов.

Штурми закінчаться великими втратами: військовий про ситуацію в Часовому Яру
Часів Яр / Інфографіка: Главред

Хто такий Кирило Сазонов?

Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.

Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році окупанти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Ситуація в Часовому Яру - останні новини

Нагадаємо, битва за Часів Яр триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас. На сході за каналом знаходиться житловий мікрорайон "Канал" із багатоквартирними будинками.

У 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила повідомили, що наразі склалася "критично важка ситуація" у Часовому Яру на Донеччині. Російська армія безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів.

Раніше також повідомлялось, що ворог намагається оточити місто і йде у прямі штурми, задіюючи механізовані частини - ББМ і танки.

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війна в Україні Часів Яр війна Росії та України
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