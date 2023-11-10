Шольц і Столтенберг зробили нові заяви про кінець війни в Україні: що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередили, що війна в Україні може тривати досить довго.

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Шольц і Столтенберг зробили нові заяви про кінець війни в Україні / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив думку, що конфлікт в Україні може тривати дуже довго. У своєму виступі на конференції Бундесверу у Берліні, він зауважив, що на даний момент відсутні будь-які ознаки того, що Росія зупинить свою агресивну війну проти України і виведе свої війська. Про це повідомляє n-tv.

"Ми повинні бути готові до того, що війна може тривати дуже довго", – сказав він.

Проте Шольц підкреслив, що конфлікт триває значно довше, ніж Путін передбачав, і тому, за його словами, він не хоче приймати песимістичний погляд на ситуацію.

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З свого боку, Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що Збройні сили України здатні досягти прогресу у війні проти російських окупантів, але попередив, що цей шлях буде важким.

"Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою", – зазначив Столтенберг в інтерв’ю агентству dpa.

За словами генерального секретаря НАТО, тільки завдяки військовій підтримці Україна зможе залишитися суверенною та демократичною країною, і президент Росії Володимир Путін переконається, що не зможе здобути перемогу на полі бою.

У відповідь на коментар головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, де він вказав на те, що війна зайшла в "глухий кут", Столтенберг відзначив, що завжди було очевидно, що ситуація буде важкою.

"Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з протитанковими ровами, з великою кількістю оборонних позицій", – сказав він.

Проте українські війська "змогли досягти успіхів і звільнити більше території", підкреслив Столтенберг.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що президент Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний мають єдину мету - досягнення перемоги в у війні.

Він також додав, що поки невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками.

Водночас, офіцер Збройних сил України наголосив, що у Путіна немає можливості втілити свої плани на захоплення Донецької та Луганської областей.

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