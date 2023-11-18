Радари ЗСУ засікли крейсер за 120 кілометрів: нові деталі знищення "Москви"

Під час атаки на крейсер мала місце інверсія показника заломлення — незвичайне природне явище.

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Стали відомі подробиці знищення крейсера Москва / Колаж: Главред, Фото: twitter.com/Osinttechnica, УНІАН

Потопленню крейсера "Москва" підрозділами Збройних сил України у квітні 2022 року сприяло незвичайне атмосферне явище.

Крейсер знаходився далеко за стандартними межами видимості українських радарів, приблизно в 120 км від Одеси. Незважаючи на це, корабель був уражений українськими крилатими ракетами "Нептун", йдеться в статті видання Bulletin of the American Meteorological Society.

Як з'ясували шведські метеорологи, під час атаки на крейсер мала місце інверсія показника заломлення — явище, при якому показник заломлення атмосфери швидко падає з ростом висоти. Завдяки цьому, електромагнітні хвилі заломлюються і огинають поверхню Землі, поширюючись далі, ніж зазвичай.

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Підкреслюється, що саме це природне явище дозволило ЗСУ побачити крейсер на радарах і уразити його. За оцінками вчених, стандартний горизонт видимості українського радара становив 46 км.

/ journals.ametsoc.org

Що відомо про електромагнітні хвилі в атмосфері

Як уточнюють вчені, зазвичай величина, яка описує поширення електромагнітних хвилі в атмосфері з урахуванням кривизни землі (так званий "модуль приведеного коефіцієнта заломлення") зростає з висотою. Якщо ця величина зростає недостатньо швидко, то електромагнітні хвилі будуть трохи "загинатися" вниз при поширенні. Коли ця величина починає спадати з висотою, атмосфера набуває властивостей хвилеводу - електромагнітні хвилі як би потрапляють в пастку і починають "притискатися" до землі.

Метеорологи скористалися історичними даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), які реконструюють розподіл температури, тиску і парціального тиску водяної пари на різних висотах. За цими даними ними були розраховані профілі показника заломлення атмосфери.

Далі вчені вирішили рівняння, що описують поширення сигналу радара в залежності від відстані до радара і висоти з урахуванням показника заломлення. З урахуванням даних про ефективний радарний переріз розсіювання "російського військового корабля", вчені дійшли висновку, що саме з 16 до 21 години 13 квітня 2022 року атмосфера була в такому стані, що радари мали виявити корабель навіть на більшій дистанції від Одеси.

/ journals.ametsoc.org

Вчені резюмують, що в умовах війни не слід нехтувати науковими даними метеорології.

Як знищили крейсер Москва

Раніше стали відомі нові деталі знищення флагмана ЧФ крейсера Москва. Після того, як російський крейсер несподівано сам зайшов в зону ураження українських ракет і як тільки це зафіксували, відразу були випущені дві ракети.

Після того, як російський крейсер несподівано сам зайшов в зону ураження українських ракет і як тільки це зафіксували, відразу були випущені дві ракети Нептун.

ЗСУ зрозуміли, що нептуни потрапили в ціль, коли Москва раптово рушила і намагалася сховатися за "вишки Бойка". А також тому, що до флагмана російського флоту одночасно з різних сторін кинулося чотири кораблі. Але саме тоді на морі почався несподіваний шторм, і рятувальні операції дуже ускладнилися.

На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

В результаті отриманих пошкоджень корабель затонув у Чорному морі.

Із затонулого російського крейсера Москва, який був підбитий українськими ракетами Нептун, окупанти забрали тіла загиблих моряків і секретну документацію, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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