"Я більш ніж обурений": Шольц розізлився на Путіна та вщент його розкритикував

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував главу кремлівського режиму Володимира Путіна через те, що той скаржиться на жертви серед цивільних під час війни на Близькому Сході і водночас веде жорстоку війну в Україні. Про це пише німецьке видання Bild.
"Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент зараз повсюдно попереджає про те, що в збройних конфліктах можуть бути жертви серед цивільного населення", - сказав Шольц.
Він наголосив, що більш цинічного, ніж це висловлювання російського диктатора, годі й шукати.
Німецький канцлер описав наслідки нападу ХАМАС на Ізраїль як "найсерйознішу кризу, яку Близький Схід переживав за десятиліття". Він також дав зрозуміти, що війна ХАМАС проти Ізраїлю може розширитися.
Що відбувається в Ізраїлі
Терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня. Вони обстріляли центральну та південну частини держави з суші, моря та повітря. Удари наносилися із сектора Гази.
Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який сигналізує оголошення війни.
Іран пригрозив Ізраїлю втручанням у війну Єрусалиму проти терористів ХАМАС у разі продовження військової операції щодо Сектора Гази. Війна може стати регіональною, якщо Тегеран вступить в неї прямо або побічно. США намагаються утримати ситуацію від можливої ескалації.
Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.
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