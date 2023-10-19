"Я більш ніж обурений": Шольц розізлився на Путіна та вщент його розкритикував

Німецький канцлер описав наслідки нападу ХАМАС на Ізраїль як "найсерйознішу кризу, яку Близький Схід переживав за десятиліття".

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Шольц розізлився на Путіна та вщент його розкритикував / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував главу кремлівського режиму Володимира Путіна через те, що той скаржиться на жертви серед цивільних під час війни на Близькому Сході і водночас веде жорстоку війну в Україні. Про це пише німецьке видання Bild.

"Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент зараз повсюдно попереджає про те, що в збройних конфліктах можуть бути жертви серед цивільного населення", - сказав Шольц.

Він наголосив, що більш цинічного, ніж це висловлювання російського диктатора, годі й шукати.

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Німецький канцлер описав наслідки нападу ХАМАС на Ізраїль як "найсерйознішу кризу, яку Близький Схід переживав за десятиліття". Він також дав зрозуміти, що війна ХАМАС проти Ізраїлю може розширитися.

Що відбувається в Ізраїлі

Терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня. Вони обстріляли центральну та південну частини держави з суші, моря та повітря. Удари наносилися із сектора Гази.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який сигналізує оголошення війни.

Іран пригрозив Ізраїлю втручанням у війну Єрусалиму проти терористів ХАМАС у разі продовження військової операції щодо Сектора Гази. Війна може стати регіональною, якщо Тегеран вступить в неї прямо або побічно. США намагаються утримати ситуацію від можливої ескалації.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

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