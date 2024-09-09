'Не збираємося це приховувати': Сирський зробив заяву про причини катастрофи F-16

Для управління американськими F-16 були відібрані найкращі льотчики з досвідом ефективного використання винищувачів, розповів головком ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/ne-sobiraemsya-eto-skryvat-sirskiy-sdelal-zayavlenie-o-prichinah-katastrofy-f-16-10595462.html Посилання скопійоване

Сирський розповів про розслідування авіакатастрофи F-16 і деталі останньої місії Мунфіша / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Спеціальна комісія Міноборони України розслідує причини катастрофи винищувача F-16, яка сталася 26 серпня. Результати розслідування будуть відомі найближчим часом. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

За його словами, пілоти F-16, які брали участь у бойових діях, були добре підготовлені, адже проходили навчання в навчальних закладах союзників. Для польотів на американських винищувачах відібрали найкращих пілотів, які вже мали досвід ефективного використання літаків.

"Звичайно, вони приїхали висококваліфікованими, що підтвердили і наші партнери, і отримали всі допуски на експлуатацію цих літаків", - наголосив Сирський. відео дня

Головком ЗСУ також розповів, що льотчик Олексій Месь, який загинув, знищив дві ворожі ракети і атакував бортовою зброєю третю перед трагедією. Сирський наголосив, що найближчим часом результати розслідування будуть відомі всім.

"І з одного боку, ми не збираємося це приховувати, але з іншого боку, ефективність використання цих літаків доведена результатами – знищення чотирьох крилатих ракет парою F-16, тож це неодмінно посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з ворожими крилатими ракетами", - додав генерал.

На чутки про те, що причиною авіакатастрофи міг бути дружній вогонь, Сирський заявив, що не може "коментувати те, де ще немає результату".

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Катастрофа винищувача F-16 - що відомо

Нагадаємо, 26 серпня винищувач F-16, який Україна отримала в якості військової допомоги з США розбився на території України. Під час катастрофи загинув льотчик-підполковник Олексій Мусь, який відбивав атаку Росії. Тоді причиною авіакатастрофи називали помилку пілота.

Одразу з'явилося декілька версій катастрофи. У США заявили, що сумніваються, що F-16 розбився внаслідок "дружнього вогню" ЗРК Patriot.

Як повідомляв Главред, ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко заявив, що могли бути різні причини, які призвели до загибелі пілота і втрати винищувача. Тому на з'ясування всіх обставин знадобиться час.

Крім цього, після катастрофи винищувача F-16, західні союзники почали сумніватися в поспішній підготовці пілотів та введення літаків в бій всього через кілька тижнів після прибуття. The Wall Street Journal повідомляє, що іноземні пілоти часто потребують кількох місяців тренувань перед виконанням складних бойових місій.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред