Не С-300: експерти розкрили особливості нових бомб РФ УМПБ Д-30СН

Використання цих бомб може виявитись масовішим, а не поодиноким, вважають аналітики.

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РФ виробляє нову зброю попри західні санкції / Колаж Главреда. Фото: Defense Express, скріншот відео

Російські окупанти почали застосовувати по українських прифронтових містах бомби УМПБ Д-30СН. Імовірно, це новостворений боєприпас. Раніше фахівці їх переплутали з С-300, йдеться у публікації Defense Express.

Аналітики зауважують, що окупанти раніше застосовували бомби з УМПК здебільшого для ураження передових позицій ЗСУ через 70-кілометрову дальність їхнього скидання.

На думку експертів, авіаудар із застосуванням цих бомб по цивільних населених пунктах може вказувати на те, що скидали їх за допомогою наземної пускової. У ролі останньої у РФ декларується модернізація РСЗВ "Смерч" - "Торнадо-С".

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Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Таким чином, зауважують аналітики, використання УМПБ Д-30СН може виявитись масовішим, а не поодиноким, як це зазвичай відбувається з будь-яким новим видом озброєння.

"Водночас, на відміну від УМПК, схоже, що УМПБ Д-30СН, який розшифровується як "Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас", є новоствореним боєприпасом, а не комплектом під звичайні бомби", - йдеться у публікації.

Росія застосовує нове озброєння

Як писав CNN, Росія почала використовувати на фронті потужну фугасну авіабомбу FAB-1500. Вона важить 1,5-тонни, а майже половина її складається з фугасів та наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил.

Зазначається, що Росія перетворила основну зброю радянських часів на бомбу, яка може створити кратер шириною п’ятнадцять метрів. Авіабомбу доставляють винищувачі з відстані приблизно 60-70 кілометрів, поза зоною дії багатьох українських ППО.

Також Главред писав, що Росія вже могла застосовувати по Україні крилаті ракети Х-69. Попередньо, ракети випускали з Су-34, однак носіями для цих засобів ураження можуть бути літаки ВКС РФ й інших типів.

Ще раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки на Київ 7 лютого Росія, найімовірніше, використовувала "гіперзвукову" ракету "Циркон". Для запуску "Циркона", ймовірно, використовували адаптований комплекс "Бастіон" або "Об'єкт-100", адже носії цієї ракети - фрегат "Адмирал Горшков" та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск" - знаходяться далеко за дальністю її пуску по Україні.

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