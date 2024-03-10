РФ почала бити по Україні новою потужною зброєю: в CNN попередили про небезпеку

Росія перетворила основну зброю радянських часів на бомбу, яка може створити кратер шириною п’ятнадцять метрів.

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РФ атакує Україну потужними авіабомбами / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Донецька обласна прокуратура

Країна-агресорка Росія почала використовувати на фронті потужну фугасну авіабомбу FAB-1500. Вона важить 1,5-тонни, а майже половина її складається з фугасів та наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил.

На думку авторів CNN, ця нова зброя нібито "знищила українську оборону та похитнула терези на лінії фронту. FAB-1500 є ще одним прикладом того, як Росія веде свою війну в Україні, завдаючи величезних руйнувань, перш ніж спробувати захопити територію".

Зазначається, що Росія перетворила основну зброю радянських часів на бомбу, яка може створити кратер шириною п’ятнадцять метрів. Авіабомбу доставляють винищувачі з відстані приблизно 60-70 кілометрів, поза зоною дії багатьох українських ППО.

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FAB-1500 наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил, які дозволяють йому ковзати до цілі.

Джозеф Тревітік, який писав про розробку бомби для TheWarZone, каже, що вони "пропонують новий і більш руйнівний варіант удару з дистанції для багатьох російських тактичних реактивних літаків, який також допомагає пілотам триматися далі від оборони противника".

Як пише CNN, FAB-1500 є найпотужнішою в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз перетворюються на заводі під Москвою в дешеву, але потужну версію ракети.

Нагадаємо, що Росія скинула 6 авіабомб по багатоповерхівці в Оріхові. Окупаційна армія завдала 6 авіаударів по Оріхову Запорізької області, внаслідок чого знищено цілий під'їзд багатоповерхівки, повідомив Юрій Малашко.

РФ скинула дві авіабомби на лікарню в Харківській області. Проведено евакуацію 38 осіб, з них п'ять - працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Унаслідок обстрілу пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах.

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50%, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

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