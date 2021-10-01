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"Не під 7%, а під 5%": Шмигаль оголосив про плани запустити нову іпотеку для всіх українців

1 октября 2021, 19:41
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Поліпшені кредитні умови будуть доступні всім українцям, запевняє прем'єр.

Шмигаль
Заява прозвучала на з'їзді фракції "Слуги народу" в Трускавці / УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" у Трускавці розповів про подальші плани щодо доступної іпотеки. Зокрема, в уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5%. І-для всіх", - йдеться на сайті "Слуги народу".

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На початку березня стартувала програма доступної іпотеки під 7% річних. Тому, якщо ще у 2018 українські банки давали кредити на житло під 18-20% річних, у 2020 - під 10%, то сьогодні, у 2021, можна придбати власне комфортне житло під 7% вже з березня 2021 року.

Умови програми поширюються на такі об'єкти нерухомості:

  • квартири в багатоквартирному будинку, прийняті в експлуатацію в поточному році або не раніше ніж протягом 3-х років, що передують поточному року.
  • приватний будинок із земельною ділянкою, на якій він розташований, прийнятий в експлуатацію в поточному році або не раніше, ніж протягом попередніх 3-х років.
  • майнові права на квартиру в об'єкті незавершеного будівництва ( в акредитованих банком забудовників/об'єктах), придбаних або будівництво яких фінансується позичальником.

Раніше ми повідомляли, що за перші сім місяців року обсяг нових іпотечних кредитів перевищив 4,4 млрд грн. Зокрема, в липні банки видали 974 іпотечних кредити на загальну суму 773,2 млн грн.

Автор: Сергій Кущ
viber
іпотека Денис Шмигаль
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