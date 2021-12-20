"Це ще не все": в СБУ зробили заяву про підозру Порошенку

Порошенко / УНІАН

Підозра п'ятому президенту України Петру Порошенку у державній зраді не завершує розслідування контрабанди вугілля з окупованого Донбасу в 2014-2015 роки.

Як повідомив на брифінгу керівник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець, кримінальне провадження триває.

"Трьом особам було повідомлено про підозру раніше, і сьогодні оголошено підозру народному депутату України. Хочу сказати, що це робота системна, це ще не все, кримінальне провадження розслідується. І про подальші результати ми буде інформувати суспільство", - заявив Швець.

Що кажуть у ДБР

Підозра Петру Порошенку стосується контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

"П'ятому президенту України повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій", - йдеться в заяві пресслужби ДБР.

Реклама

Порошенко, за даними слідства, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі серед представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Сприяння відбувалося шляхом виплат підконтрольним бойовикам підприємствам коштів за постачання вугілля на неокуповану територію.

"На думку слідства, своїми діями фігуранти справи поставили енергетичну сферу України в залежність від РФ і терористичних організацій. Що, в свою чергу, підірвало економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало Росії ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності", - підкреслили в ДБР.

читайте такожТоргівля з ОРДЛО та сприяння терористам: опубліковано підозру Порошенку

Порошенко не вручили підозру особисто

Зазначимо, у п'ятницю, 17 грудня, слідчі Державного бюро розслідувань намагалися вручити екс-президенту України Петру Порошенку повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з "ЛДНР", але він "проігнорував правоохоронців".

"Для встановлення всіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень співробітники ДБР поруч з Верховною Радою намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу і поїхав у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

У ДБР підкреслюють, що слідчі діє виключно в межах і у спосіб, визначений законодавством, у тому числі щодо виклику чиновників і вручення відповідних повідомлень.

У пресслужбі Петра Порошенка заявила, що він відправився в дипломатичне турне до Туреччини і Польщі.

Читайте також: