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Порошенко оголосили підозру у державній зраді

20 грудня 2021, 15:10

За словами Турчинова, підозра стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу в 2014-2015 роках.

Петро Порошенко
Петро Порошенко / eurosolidarity.org

П'ятому президенту України Петру Порошенко оголосили підозру у державній зраді.

Як повідомив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, Генеральний прокурор Ірина Венедиктова не підписала підозру про держзраду.

За інформацією Турчинова, документ підписав один з її співробітників з прізвищем Симоненко.

"Венедиктова не підписала цю підозру. Його підписав один з її заступників, як мені сказали, на прізвище Симоненко", - розповів він.

У чому підозрюють Порошенко

За словами Турчинова, підозра стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу в 2014-2015 роках.

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"Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни", - заявив він.

Порошенко втік від ДБР

Зазначимо, у п'ятницю, 17 грудня, слідчі Державного бюро розслідувань намагалися вручити експрезиденту України Петру Порошенку повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з "ЛДНР", але він "проігнорував правоохоронців".

"Для встановлення всіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень співробітники ДБР поруч з Верховною Радою намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу і поїхав у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

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У ДБР підкреслюють, що слідчі діє виключно в межах і у спосіб, визначений законодавством, у тому числі щодо виклику чиновників і вручення відповідних повідомлень.

Що заявили у Порошенка

У пресслужбі Петра Порошенка заявила, що він відправився в дипломатичне турне до Туреччини і Польщі.

Порошенко в свою чергу відзначився нецензурною лексикою, спрямованою в бік особистого водія.

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Петро Порошенко державна зрада Олександр Турчинов
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