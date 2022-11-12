Не пережив втрату сім'ї господарів: помер пес Крим, контужений в результаті удару РФ по Дніпру

Пес Крим на руїнах будинку в Дніпрі / Скріншот

Помер пес Крим, який вижив в результаті ракетного удару російських окупантів по Дніпру в ніч на 29 вересня.

Про трагічну новину повідомив в Facebook заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Відзначимо, що після того, як російська ракета вбила цілу сім'ю в Дніпрі, пес сидів на руїнах. Це фото облетіло весь світ.

"З великою скорботою повідомляю, що серце нашого Пса Криму зупинилося", - написав Лисенко.

"Російська підлість і її злочини іноді досягають своїх результатів", – додав він.

Трагічна історія пса Криму

Господарі собаки загинули в ніч на 29 вересня, коли Росія обстріляла Дніпро і вбила цілу сім'ю – маму Наталю, двох її дітей Василину та Івана, і бабусю Аллу.

Покійні привезли його з нині анексованого росіянами півострова 12 років тому ще цуценям.

У світі пес Крим став відомий завдяки ілюстрації Антона Хозяйкіна. Саме він створив малюнок, на якому пес плаче над лійкою, а навколо - душі його загиблих господарів.

"Коли побачив цю новину, мені здалося, що ця собачка — відображення всієї нашої країни, яка через біль і горе сидить і дивиться на одну точку в стіні зі сльозами на очах. Просто біль", - розповів Антон Хозяйкін.

/ Ілюстрація Антона Хозяйкіна

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