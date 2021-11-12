Не для людей зі слабкими нервами: медики показали моторошні фото з переповненого моргу у Полтаві

У Полтаві показали кадри з моргу та лікарні / Фото Reuters

Україна переживає рекордний сплеск захворюваності коронавірусом. Ковідні відділення лікарень заповнені під зав'язку, часом головлікарі особисто змушені допомагати вивозити померлих, тому що не вистачає персоналу. Втім, є ще ті, хто свято упевнений, що "пандемія – це змова".

Полтавські медики гідно відповіли місцевим противникам вакцинації, показавши реальні фото та відео з переповненого моргу та реанімації, де перебувають померлі та хворі коронавірусом. Всі вони були не вакциновані, зазначає місцеве видання Полтавщина.

Журналісти звернулися з відповідним проханням після того, як у вівторок, 9 листопада антиваксери намагалися "штурмувати" 5-ту міську лікарню, бо підозрювали завищення показників щодо госпіталізації. Медики лікарні зазначають, що подібну ситуацію останнім часом вони спостерігають щодня.

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

Також були надані відео з реанімації обласної інфекційної лікарні, де люди отримують кисень з концентраторів або підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

В Україні показники захворюваності та смертності від COVID-19 досягають максимальних показників. Все більше дітей інфікуються ковідом і переносять хворобу з ускладненнями. Між тим в НАН запевняють, що Україна пройшла пік захворюваності коронавірусом, але кількість смертей ще зростатиме. За даними вчених, зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.

Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.