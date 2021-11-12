Не для людей зі слабкими нервами: медики показали моторошні фото з переповненого моргу у Полтаві

Медики відповіли на закиди через нібито завищені показники щодо госпіталізації.
Україна переживає рекордний сплеск захворюваності коронавірусом. Ковідні відділення лікарень заповнені під зав'язку, часом головлікарі особисто змушені допомагати вивозити померлих, тому що не вистачає персоналу. Втім, є ще ті, хто свято упевнений, що "пандемія – це змова".
Полтавські медики гідно відповіли місцевим противникам вакцинації, показавши реальні фото та відео з переповненого моргу та реанімації, де перебувають померлі та хворі коронавірусом. Всі вони були не вакциновані, зазначає місцеве видання Полтавщина.
Журналісти звернулися з відповідним проханням після того, як у вівторок, 9 листопада антиваксери намагалися "штурмувати" 5-ту міську лікарню, бо підозрювали завищення показників щодо госпіталізації. Медики лікарні зазначають, що подібну ситуацію останнім часом вони спостерігають щодня.
Також були надані відео з реанімації обласної інфекційної лікарні, де люди отримують кисень з концентраторів або підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
В Україні показники захворюваності та смертності від COVID-19 досягають максимальних показників. Все більше дітей інфікуються ковідом і переносять хворобу з ускладненнями. Між тим в НАН запевняють, що Україна пройшла пік захворюваності коронавірусом, але кількість смертей ще зростатиме. За даними вчених, зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.
Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.