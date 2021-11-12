УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Не для людей зі слабкими нервами: медики показали моторошні фото з переповненого моргу у Полтаві

12 листопада 2021, 12:45

Медики відповіли на закиди через нібито завищені показники щодо госпіталізації.

коронавірус
У Полтаві показали кадри з моргу та лікарні / Фото Reuters

Україна переживає рекордний сплеск захворюваності коронавірусом. Ковідні відділення лікарень заповнені під зав'язку, часом головлікарі особисто змушені допомагати вивозити померлих, тому що не вистачає персоналу. Втім, є ще ті, хто свято упевнений, що "пандемія – це змова".

Полтавські медики гідно відповіли місцевим противникам вакцинації, показавши реальні фото та відео з переповненого моргу та реанімації, де перебувають померлі та хворі коронавірусом. Всі вони були не вакциновані, зазначає місцеве видання Полтавщина.

Журналісти звернулися з відповідним проханням після того, як у вівторок, 9 листопада антиваксери намагалися "штурмувати" 5-ту міську лікарню, бо підозрювали завищення показників щодо госпіталізації. Медики лікарні зазначають, що подібну ситуацію останнім часом вони спостерігають щодня.

Морг Полтавського обласного патанатомічного бюро
Фото: poltava.to
Морг Полтавського обласного патанатомічного бюро
Фото: poltava.to

Також були надані відео з реанімації обласної інфекційної лікарні, де люди отримують кисень з концентраторів або підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

В Україні показники захворюваності та смертності від COVID-19 досягають максимальних показників. Все більше дітей інфікуються ковідом і переносять хворобу з ускладненнями. Між тим в НАН запевняють, що Україна пройшла пік захворюваності коронавірусом, але кількість смертей ще зростатиме. За даними вчених, зростання летальних випадків може продовжитися ще близько тижня.

Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 18 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.

viber
новини Полтави коронавірус в Україні вакцинація від коронавірусу Антиваксери
Зараз ви переглядаєте новину «Не для людей зі слабкими нервами: медики показали моторошні фото з переповненого моргу у Полтаві». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 11 листопада: Близнюкам - незабутня зустріч, Стрільцям - доленосний поворотГороскоп на сьогодні 11 листопада: Близнюкам - незабутня зустріч, Стрільцям - доленосний поворот Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперниківГороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників Смачні деруни з цибулею і сиром в духовці: готувати всього 12 хвилинСмачні деруни з цибулею і сиром в духовці: готувати всього 12 хвилин Самі жадібні знаки Зодіаку: хто подарує недорогі подарукнки на Новий рік 2022Самі жадібні знаки Зодіаку: хто подарує недорогі подарукнки на Новий рік 2022 Українцям готують нове підвищення цін на газ: ЗМІ розкрили деталі та терміниУкраїнцям готують нове підвищення цін на газ: ЗМІ розкрили деталі та терміни
13:00

Гороскоп на завтра 13 листопада 2021: у Скорпіонів небезпечний день, у Терезів - удача в любові

12:47

Під Харковом чоловік стріляв в електриків, які приїхали відключати світло

12:46

"За 10 років подорожей я такого не бачив": у новому випуску Світу навиворіт покажуть еквадорський "борщ"

12:45

Не для людей зі слабкими нервами: медики показали моторошні фото з переповненого моргу у ПолтавіВідео

12:43

Що відбувається на білорусько-польському кордоні: росЗМІ повідомили про "прорив" мігрантівФото

Реклама
12:42

Пішов з життя Віктор Коклюшкін

12:34

У Харкові позашляховик збив дітей на переході: водієві загрожує до восьми років в'язниціВідео

12:23

У Харкові неадекват наїхав на підлітків на "зебрі" і тепер може потрапити за грати на 8 роківВідео

12:08

Українцям роздадуть субсидії на комуналку грошима: хто їх отримає

11:57

"Велике будівництво" Зеленського створює у Житомирі нову "інфекційку" для дітей

11:54

У Росії відкинули можливість вторгнення в Україну та звинуватили Київ в "нагнітанні ситуації"Відео

11:38

Карантин і стаж: чиновники розповіли, як простої фірми впливають на пільгові пенсії

11:29

З четвертої спроби: 40-річна Періс Хілтон вперше вийшла заміж

11:25

Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительВідео

11:16

Україну накриє хвиля теплого повітря: синоптик уточнив прогноз погоди на вихідніВідео

11:06

Кімната для новорічних іграшок та церква у будинку: Схеми з'ясували, як виглядає замок МедведчукаВідео

11:04

"Жінки люблять, щоб ними командували": мережу розлютив підручник іменитого українського професора

10:29

Pfizer, Moderna або Johnson: яка з трьох вакцин рятує від смерті від COVID-19

10:13

Кличко лякає киян "великою катастрофою", про послаблення карантину не йдетьсяВідео

10:05

Копи почали проводити техогляд на дорогах: кого перевіряютьВідео

Реклама
10:00

"Йому потрібні українські лікарі": Зеленський перед прем'єром Грузії заступився за Саакашвілі

09:51

У фаті і топлес: протеже Вакарчука блиснула чуттєвою наготою

09:27

Свята в грудні 2021: який день принесе додатковий вихідний

09:23

Кремль може прагнути до просування вглиб території України - КулебаВідео

09:17

В Україні злетіли ціни на молочку: в чому причинаВідео

08:42

На Рівненщині п'яний експрокурор "вбив" багатодітну матір і прикривається собакоюВідео

08:36

Головні модні тенденції зима 2021-2022: як одягатися в мороз і холоднечу тепло та красивоФотоВідео

08:24

Кількість жертв COVID-19 в Україні перетнула нову "червону" лініюВідео

08:14

Гороскоп на сьогодні 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втратВідео

08:01

Черкаси в "червоній" зоні: які обмеження введені в областіВідео

07:57

У Путіна заготовлена багатоходівка, і він буде тиснути на Європу до останньогоПогляд

07:36

Крижаний прогноз погоди на Новий рік 2022: Україну серйозно заморозить, але снігу не буде

07:09

Довели до смерті й викинули: у центрі Києва на клумбі знайшли мертвого крокодилаВідео

06:50

Путін не рятуватиме Медведчука і не відчуває до свого кума жодних сентиментів – астролог

06:39

Росія за допомогою мігрантів може поглинути Білорусь і почубитися з НАТОПогляд

06:37

В РНБО пояснили, чи буде Україна відкривати вогонь, якщо мігранти з Білорусі підуть на проривВідео

05:12

Який сир можна їсти на сніданок: експерт дала відповідь і поділилася корисними рецептамиВідео

05:00

Від них тільки повніють: дієтологи назвали найшкідливіші напої при схудненні

04:52

Вчені знайшли найкращий для серця час сну

04:01

Місячний гороскоп на тиждень 15-21 листопада: розставання, обман або доленосна зустрічВідео

Реклама
03:50

Список довгожителів: 6 груп продуктів, без яких життя буде коротше

03:25

Експерт розповіла про чарівну силу горіхів і пояснила, чи потрібно їх обсмажуватиВідео

02:36

Комаровський повідав, з якої риби небезпечно готувати суші

02:05

Лікар розповіла, чи небезпечне інтервальне голодування для тіла

01:00

Баланс між задоволенням та користю: нутриціолог розкрила 3 секрети при схудненні

00:12

Прикмети на 12 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11 листопада, четвер
23:58

Вчені з'ясували, яким чином коронавірус вражає мозок людиниВідео

23:26

Газу в Україні на опалювальний сезон вистачить - ШмигальВідео

23:23

Зробіть це прямо зараз: названо три речі, які потрібно встигнути зробити до Нового року 2022Відео

23:22

Чим небезпечна для тіла середземноморська дієта - відкриття вчених

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти