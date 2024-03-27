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Не для наступу: в ISW назвали причину створення в РФ військових резервів

Юрій Берендій
27 березня 2024, 09:57
Аналітики наголошують на тому, що новостворені військові угрупування не зможуть бути залученими для проведення наступальних дій в Україні 2024 року.
Не для наступу: в ISW назвали причину створення в РФ військових резервів
Росія формує нові військові резерви - аналітики назвали головну причину / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Росія готує резерви для підтримки поточних військових операцій в Україні, але ці військові формування не здатні до проведення великих наступальних дій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики повідомляють, що окупанти розпочали набір військовослужбовців для підрозділів недавно відновленого Ленінградського військового округу (ЛВО). Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що 44-й армійський корпус ЛВО проводить набір в Лузі Ленінградської області.

Зазначається, що раніше військово-політичне керівництво РФ використовувало новостворені підрозділи для проведення наступальних дій в Україні. Однак, потреба в продовженні активних бойових дій на теритрії України не відповідає ширшим бажанням Кремля у формуванні регулярних Збройних Сил.

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"За даними ISW, Росія формує резерви, здатні підтримувати поточні операції в Україні. Однак такі резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртоване великомасштабне з'єднання для наступу в 2024 році", - переконані аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні звіти ISW

Силам оборони України вдалося відновити деякі позиції в Синьківці Харківської області, про що повідомили аналітики Інституту вивчення війни у звіті від 26 березня.

Заява Олександра Лукашенка про те, що терористи, які здійснили стрілянину та підпал у "Крокус Сіті Холл" під Москвою, спочатку рухалися в бік Білорусі, суперечить наративу Кремля про причетність України. Ці слова можуть бути спрямовані на уникнення обговорення можливих зв'язків нападників із Білоруссю, але водночас вони суперечать офіційній позиції Росії. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що така заява Лукашенка може бути спрямована на зміну дискурсу, який поширює Росія.

Аналітики Інституту вивчення війни також повідомили, що українські війська в ніч проти 23 березня атакували вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі, а також нанесли удари по нафтобазі та завдали пошкоджень двом десантним кораблям ЧФ.

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