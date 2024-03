Не для наступу: в ISW назвали причину створення в РФ військових резервів

Росія готує резерви для підтримки поточних військових операцій в Україні, але ці військові формування не здатні до проведення великих наступальних дій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики повідомляють, що окупанти розпочали набір військовослужбовців для підрозділів недавно відновленого Ленінградського військового округу (ЛВО). Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що 44-й армійський корпус ЛВО проводить набір в Лузі Ленінградської області.

Зазначається, що раніше військово-політичне керівництво РФ використовувало новостворені підрозділи для проведення наступальних дій в Україні. Однак, потреба в продовженні активних бойових дій на теритрії України не відповідає ширшим бажанням Кремля у формуванні регулярних Збройних Сил.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.