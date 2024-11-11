'Не дають їм рухатися': скільки солдат РФ задіяно на Курщині - Зеленський

ЗСУ стримують достатньо значне угруповування російських військ на Курщині.

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Бої в Курській області / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Головне із заяви Зеленського:

ЗСУ продовжують операцію в Курській області

Там зосереджено 50 тисяч особового склад РФ

ЗСУ потрібен дозвіл на удари західною зброєю вглиб Росії

Операція ЗСУ у Курській області триває. Володимир Зеленський у понеділок, 11 листопада, провів Ставку, на якій, зокрема, обговорили ситуацію на цьому напрямку фронту. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прозвітував про кількість російських військ, які наразі перебувають на Курщині.

відео дня

За словами Зеленського, ЗСУ продовжують у Курській області протистояти великій кількості росіян та не дають їм рухатися далі.

"Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний у цих боях", - наголосив президент.

Він також відзначив українських захисників, які завдають ударів по російським базам, логістиці, тилам.

"Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде в Росії", - підкреслив Зеленський.

Вечірнє звернення Зеленського - відео:

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін хоче повернути собі захоплену українськими військовими Курську область. І він явно готовий обміняти на неї тисячі життів своїх солдатів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ зосередила в Курській області значну кількість сил з елітних російських ударних частин. Ворог намагається витіснити ЗСУ та просунутись вглиб території, яку контролює Україна.

Крім того, аналітики DeepState повідомляли, що армія країни-агресора Росії ще 7 жовтня поновила наступальні дії у Курській області, що ускладнило становище ЗСУ.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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