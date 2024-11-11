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"Апокаліптична битва": Путін наказав терміново повернути Курщину - Forbes

Анна Ярославська
11 листопада 2024, 10:54
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У Курській області тривають запеклі бої, внаслідок яких ЗС РФ і північнокорейські солдати зазнають великих втрат.
Володимир Путін, Курська область
Володимир Путін хоче повернути Курську область / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, сайт Кремля, скріншот

Коротко:

  • Путін хоче повернути Курщину до інавгурації Трампа
  • ЗС РФ і армія КНДР зазнають втрат

Російський диктатор Володимир Путін хоче повернути собі захоплену українськими військовими Курську область. І він явно готовий обміняти на неї тисячі життів своїх солдатів. Про це пише Forbes.

Видання зазначає, що в Курській області три найпотужніші бригади України ведуть ближній бій з російськими морськими піхотинцями і північнокорейськими солдатами, які атакують із двох напрямків.

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"Це апокаліптична битва, яка коштує росіянам - і, можливо, північнокорейцям - потенційно десятків одиниць техніки і сотень життів. Це не означає, що росіяни не переможуть", - пише журналіст Девід Акс.

Автор матеріалу зазначає, що Кремль побудував "машину для перекидання" на лінію фронту нових підрозділів. Вона не може функціонувати вічно, проте наразі немає підстав вважати, що найближчим часом у росіян "закінчаться засоби".

"Путін хоче повернути залишки Курської області, і він явно готовий обміняти на це тисячі російських життів. Його відроджене почуття терміновості може бути пов'язане з перемогою республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США 5 листопада. Трамп пообіцяв покласти край війні в Україні до своєї інавгурації в січні", - йдеться в статті.

Акс додає, що "недалекоглядна пропозиція Трампа" про завершення війни, яка наразі не має реалістичного механізму примусу, заморозить лінію фронту на її нинішньому місці. Для України це означатиме втрату понад 72 тис. квадратних км окупованої території.

Для Росії це означало б втрату 434 квадратних км Курська.

"Якщо, звичайно, ці російські морські піхотинці - і тисячі їхніх північнокорейських союзників - не зможуть повернути Курськ до можливого припинення вогню", - пише журналіст.

Хто такий Девід Акс

Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів.

2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що країна-агресор РФ зосередила в Курській області значну кількість сил з елітних російських ударних частин. Ворог намагається витіснити ЗСУ і просунутися вглиб території, яку контролює Україна.

Видання The New York Times писало про те, що російські окупанти зібрали 50-тисячне угруповання на Курському напрямку, включно з північнокорейськими військами.

Командир взводу 95-ї десантно-штурмової бригади Станіслав Краснов повідомив, що в Курській області втрати РФ у десять разів перевищують втрати українських бійців.

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