Після трагедії з F-16: Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ - указ

Зеленський видав указ про відставку командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука.

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Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ - указ / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський видав указ про звільнення з посади командувача Повітряних сил збройних сил України Миколи Олещука. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента України.

"Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться в указі.

В Генеральному штабі ЗСУ згодом додали, що тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних сил ЗСУ буде генерал-лейтенант Кривоножко Анатолій Миколайович.

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Фото: скріншот

Після цього, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про деталі звільнення Миколи Олещука.

"Було сьогодні кілька важливих розмов щодо енергетики, наслідків ударів і захисту, який повинен бути. І неодноразово на засіданнях Ставки говорилося, вирішувалося, що робити, як діяти, чим забезпечити. Зараз час висновків. Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам мобільних огневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно б'ється для України, для результату. І це потрібно так само на командному рівні", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна повинна посилюватись і водночас берегти особовий склад.

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Екс-командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021 р. до 30 серпня 2024 р.). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Що цьому передувало

29 серпня стало відомо, що український винищувач F-16, отриманий від США як частина військової допомоги, зазнав аварії на території України під час масованої атаки Росії 26 серпня. Як повідомляє The Wall Street Journal, унаслідок катастрофи загинув 30-річний льотчик-підполковник Олексій Мусь.

За даними "Голосу Америки", однією з можливих причин аварії, яку наразі розглядає слідство, є випадковий "дружній вогонь" з боку українських сил ППО. Цю інформацію підтвердило джерело в Повітряних силах ЗСУ, яке побажало залишитися анонімним.

Що відомо про знищення F-16 в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував катастрофу українського літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь. Він зазначив, що до розслідування причин трагедії залучені американські партнери, і висловив упевненість, що всі обставини авіакатастрофи будуть з'ясовані, спростувавши при цьому припущення про можливе приховування інформації.

Екс-заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що під час масованої атаки РФ 26 серпня Сили оборони використовували зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та авіацію для знищення сотень ворожих ракет і дронів. За його словами, різні чинники могли призвести до загибелі пілота і втрати літака, а повне з'ясування обставин може зайняти близько тижня.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу відмовилася надавати деталі авіакатастрофи, і офіційний представник Пентагону також не підтвердила припущення, що винищувач міг бути збитий дружнім вогнем українського ЗРК Patriot.

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