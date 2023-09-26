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Вночі РФ атакувала Україну 38 "Шахедами": постраждав пункт пропуску на кордоні

Анна Ярославська
26 вересня 2023, 09:46 оновлено 26 вересня, 10:26
Силам ППО вдалося знищити 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Дим, дрони Шахед
РФ атакувала Україну дронами "Шахед" / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

У ніч на 26 вересня російські окупанти атакували Україну дронами. Сили ППО знищили 26 з 38-ми ударних безпілотників. У Подунав'ї було влучення, пошкоджена прикордонна інфраструктура, горів автотранспорт.

Як повідомили в командуванні Повітряних сил у Telegram, у ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти атакували ударними БПЛА типу "Shahed".

"Зафіксовані пуски 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БПЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За маршрутом прямування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Знищено 26
Знищено 26 "шахедів" / Фото: t.me/kpszsu

Тим часом прессекретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що ворог знову атакував дронами припортову та прикордонну інфраструктуру в Одеській області. У Подунав'ї було влучання - загорівся автотранспорт в зоні очікування і оформлення. Постраждали два водії. Був також ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. Крім того, пошкоджена прикордонна інфраструктура в міжнародному пункті пропуску.

Вночі РФ атакувала Україну 38 'Шахедами': постраждав пункт пропуску на кордоні
Наслідки атаки дронів в Одеській області / Фото: Одеська ОВА
Вночі РФ атакувала Україну 38 'Шахедами': постраждав пункт пропуску на кордоні
Наслідки атаки дронів в Одеській області / Фото: Одеська ОВА

За словами Гуменюк, під час нічної атаки на півдні було знищено 22 "Шахеда": 10 - над Одеською областю, 3 - над Херсонською, 6 - над Миколаївською та 3 - над Кіровоградською.

Наслідки атаки дронів на Миколаївщині

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім В повідомив у Telegram, що в ніч на 26 вересня в регіоні було збито 6 ударних дронів типу "Shahed-136/131". А у Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату виникла пожежа на агропідприємстві. Пожежу ліквідовано. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Атака на Черкаську область

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що окупанти атакували регіон "шахедами".

"Тривожний початок доби в Черкаській області. Вночі ворог атакував нашу область "шахедами". Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника", - написав він у Telegram.

За його словами, є влучання в інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. В даний час йде ліквідація наслідків.

У Кривому Розі прогримів вибух

Вранці 26 вересня у восьми областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичних ракет. У Кривому Розі було чути вибух.

Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств міста. Обійшлося без втрат.

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