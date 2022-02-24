"Наваляли добре, Київ надійно захищено": Арестович назвав найнебезпечніші напрямки вторгнення Росії

Арестович назвав найнебезпечніші напрямки вторгнення Росії / Reuters

Колишній позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака і ексспікер української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу, а нині ‒ блогер Олексій Арестович назвав найнебезпечніші напрямки в умовах вторгнення Росії.

За його словами, є чотири небезпечні напрямки: з боку Криму, Білорусі, Чернігова та Харкова.

У Херсонській області російські війська йдуть у наступ у двох напрямках - на Мелітополь і Херсон, але повільно. Вони шикуються в колони і готуються до руху. Наші військові займають оборонні позиції, сказав Арестович на брифінгу.

"Найкраща ситуація в зоні ООС. Там атаки відбито, лінія оборони не прорвана", - сказав він.

"Ми відбили Щастя. Там підбито багато бронетехніки противника, у них втрати в живій силі. Якщо говорити простим мовам: ми наваляли їм добре. Там збито шостий літак, авіація у них почне закінчуватися швидше, ніж вони очікували", - сказав Арестович.

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Білоруський напрямок: там з'явилися окремі передові загони (2-3 танки, 50 військових, 2-3 БМП). Вони намагаються зайти на українську територію, зустрічають опір і відходять.

Харківський напрямок. За словами Арестовича, під Харковом йдуть бої, в 4-5 кілометрах від міста. Строковики (хлопці 18 років без бойового досвіду) підбили 4 танки РФ.

"Це подвиг. Вони відбили потужну атаку. Жоден військовий не вагається і воює. Легко не буде, але ЗСУ тримають ситуацію під контролем", - сказав він.

Чернігівський напрямок. Російські військові просунулися на 20-30 кілометрів ближче до кордону з Сумською обалстю. Найімовірніше, будуть готуватися до наступу.

"Але Київ надійно захищений з чернігівського напрямку. Там на них чекатимуть бої. Якщо ми їх зупинили під Харковом, то зупинимо і під Києвом", - зазначив він.

Прорив кордону на Волині не підтверджується.

"Прикордонники стоять на смерть, хоча першими прийняли удар", - резюмував Олексій Арестович.

Як повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за заровадження на всій території України воєнного стану. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення Росії на територію України.

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