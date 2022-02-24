Укрзалізниця починає евакуацію населення з лінії розмежування: список регіонів

Укрзалізниця починає евакуацію / Укрзалізниця

Укрзалізниця заявити про евакуацію жителів з територій лінії розмежування.

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів і вокзалів.

Так, з Луганської області відправляться два потяги зі станцій Сватове, Рубіжне і Лисичанськ. Поїзд відправиться вдень.

Донецька область: два евакуаційні поїзди відправляються з Краматорська, два – з Маріуполя, один склад – з Костянтинівки.

Також один поїзд буде відправлений з Одеси.

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З міркувань безпеки точний час відправлення і місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці і уважно прослухайте оголошення на вокзалах ваших міст.

На сайті Укрзалізниці відзначати, що у заходах безпеки громадян рух поїздів до Харкова тимчасово призупинено.

"Станом на 10.00 24 лютого більшість пасажирських поїздів, всі поїзди до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком. Потяги східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі уповільнення і зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями. Це стосується напрямку Маріуполя через Дніпро. Рух поїздів до Харкова тимчасово зупинено", - наголошується в повідомленні.

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