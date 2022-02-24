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ЗСУ ведуть важкі бої, але ворог понесе серйозні втрати – Зеленський

24 лютого 2022, 11:36

Українська армія зараз потребує підтримки населення.

ЗСУ ведуть важкі бої/ Reuters

Збройні сили України зараз ведуть важкі бої, проте противник буде нести серйозні втрати.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Він зазначив, що армія України потребує підтримки українського населення, а також заликав не довіряти фейкам і керуватися тільки офіційною інформацією.

"Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі і в інших регіонах – на сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати, і втрат ворога буде ще більше – вони прийшли на нашу землю", – заявив український президент.

Він зазначив, що Україна була атакована з півночі, сходу та півдня.

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"Атакована з повітря. Захист працює, армія. І національна солідарність – це на сьогодні головна опора української державності. Але вона не єдина", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що в Україні починають видавати зброю усім охочим і спроможним захищати українську землю.

"Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен прибути до відповідних центрів комплектації МВС, залучаємо до захисту також ветеранів", – зазначив президент.

Нагадаємо, Росія після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" атакувала Україну.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України військового положення. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

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