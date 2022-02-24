Лукашенко назвав умови, за яких РФ піде на переговори з Україною / Reuters

За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Росія може піти на переговори з Україною тільки якщо попередньо будуть погоджені питання, які хоче обговорити РФ.

Такі питання для переговорів у Росії є також до інших країн, зазначив Лукашенко. Про це він сказав на оперативній нараді із військовими, пише БЕЛТА.

"Їх Росія прописала для НАТО, і для Америки, і для України, зокрема, п'ять чи шість питань. Там два-три питання для України, перше – демілітаризація України, недопущення вступу до НАТО України і припинення силових дій проти Донецька та Луганська. Можливо, з’являться й інші питання", – сказав Лукашенко.

За його словами, після обговорення таких питань мають бути затверджені конкретні рішення. Вони будуть суворіші щодо України, вважає Лукашенко.

Президент Білорусі зазначив, що потрібно сісти за стіл переговорів, "щоб не допустити кровопролиття". При цьому Лукашенко каже, що Росія нібито не збирається окуповувати всю Україну.

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Нагадаємо, Росія після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" атакувала Україну.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України військового положення. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

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