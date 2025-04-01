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"НАТО вже не працює": з'явився тривожний прогноз щодо гарантій для України

Олексій Тесля
1 квітня 2025, 12:19
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На сьогодні Україна потрібна НАТО більше, ніж НАТО Україні, вважає Олександр Коваленко.
Україна, НАТО
З'явився прогноз імовірності прийняття України до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Важливі заяви Коваленка:

  • Україна зараз потрібна НАТО більше, ніж НАТО Україні
  • Саме по собі НАТО вже не працює

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував твердження команди президента США Дональда Трампа про те, що надання Україні гарантій, згідно з 5 ст. Статуту НАТО, без вступу до Альянсу є відкритим питанням.

"Ще не факт, що це буде працювати. На рівні дискусії ми можемо обговорювати це питання. Але коли є домовленості, але немає документа, який може щось гарантувати, це не буде працювати", - підкреслив він під час чату в Главреді.

При цьому експерт говорить про те, що в ситуації, що склалася, на сьогодні, Україна потрібна НАТО більше, ніж НАТО Україні.

"Чи дає НАТО якісь гарантії безпеки країнам, які є членами Альянсу? Так, дає. Згідно з 5 ст. Статуту НАТО, країни-члени почнуть радитися, хто чим може допомагати, це перший етап: хтось скаже, що надасть танки, хтось - що надасть підрозділи, Угорщина скаже, що "це не наша війна", Словаччина скаже те ж саме. Усе це триватиме тиждень. І за цей час Естонія вже буде повністю окупована Росією, вже стоятиме питання Литви, Латвії, а, може, і Польщі. Ось як діє 5 стаття", - зазначив він.

Співрозмовник також нагадав про те, що йдеться про застосування 5 статті Статуту НАТО для країни, яка не є членом Альянсу.

"На мою думку, це не буде працювати взагалі. Адже саме по собі НАТО вже не працює, а тут ще й специфічні унікальні умови. Ще один Будапештський меморандум? Ні, я в це не вірю", - додав Коваленко.

вступление в НАТО инфографика
/ Главред

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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