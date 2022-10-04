Наступ ЗСУ: українські військові деокупували понад півсотні населених пунктів

ВСУ / Reuters, Armyinform

Бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів понад 50 населених пунктів у Херсонській області.

"Наразі у Херсонській області деокуповано понад 50 населених пунктів, звільнено орієнтовно 3 тисячі громадян від російської навали", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він також зазначив, що в області вже працюють пересувні мобільні блокпости. При цьому слідчими Нацполіції було задокументовано 105 військових злочинів.

Звільнення та деокупація 8 населених пунктів Херсонської області

"Нашими підрозділами звільнено, закріплено та відновлено Державний прапор України у 8 населених пунктах Бериславського району", - йдеться в оперативному командуванні "Південь".

Повідомляється, що ЗСУ звільнили:

Любимівку;

Крещеновку;

Золоту Балку;

Біляївку;

Українку;

Велику Олександрівку;

Малу Олександрівку;

Давидов Брід.

Це стало можливим за результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції зі звільнення територій Херсонської області з-під окупації.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що це потужна робота, блискуче спланована і реалізована операція.

"Як і раніше населених пунктів набагато більше, але ми не оголошуємо їх і не акцентуємо на них увагу. Якщо ви уважно стежите за нашою роботою і розбираєтеся в географічній карті, то повинні розуміти, що багато населених пунктів будуть зараз під великим обстрілом ворога сили, ще сконцентровані на правому березі, вони будуть реалізовувати", - заявила Гуменюк.

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів ворожим об'єктам. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

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