Наступ стихає: в ЗСУ розкрили, чому росіяни передумали йти 'в лоб' на Покровськ

Окупанти досягли дистанції, на якій ЗСУ завдають ударів із самого Покровська, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

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Наступ РФ під Покровськом сповільнюється / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Головне із заяви Трегубова:

Окупанти намагаються обійти Покровськ із заходу, а не йти "в лоб"

Основна мета ворога – перекрити логістичні ланцюги ЗСУ

Російський наступ сповільнюється

Російські окупанти змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області. Ворог намагається обійти місто з заходу через малі села та лісопосадки, щоб перекрити логістику ЗСУ. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"З заходу вони намагаються по маленьких селах та лісопосадках обійти місто із заходу й намагатися тиснути, перервати наші логістичні ланцюжки. Наші зусилля спрямовані на те, щоб не допустити цього, оскільки в нас є сам Покровськ, оскільки в нас є ця база з якої можна діяти. Їхній наступ сповільнюється й ми сподіваємося, що зрештою припиниться", - розповів він.

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Трегубов зауважив, що підрозділи РФ використовують невеликі мобільні групи, щоб закріплюватися у будь-яких доступних укриттях, таких як будівлі чи лісопосадки. Їхня мета – створити вогневий контроль перед собою.

"Наше завдання в цій ситуації - це знищувати їх. На Покровському напрямку інтенсивність взагалі боєзіткнень співставна з усіма іншими нашими напрямками разом взятими. Там до 70 доходить боєзіткнень на добу. Навіть якщо одна група знищується, інша група намагається зайняти її місце", - зазначив речник.

За його словами, раніше окупанти намагалися наступати безпосередньо на місто, але досягли відстані, з якої українські сили можуть завдавати їм ударів просто з Покровська. Це змусило ворога змінити підхід і йти в обхід.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої за Покровськ - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що за останній місяць армія РФ просунулася на 1,5 км на Покровському напрямку, втративши від 10 до 15 тисяч військових. Росіяни взяли під контроль траси Покровськ–Костянтинівка та Покровськ–Межова, намагаючись створити загрозу оперативного оточення українських сил.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські захисники роблять усе можливе, щоб утримати Покровськ. Російські війська зосереджують там свої найкращі підрозділи, але їхні втрати значно перевищують втрати української армії.

Як повідомляв Главред, ворог зібрав біля Покровська близько 50–70 тисяч військових. Окупанти продовжують спроби захопити місто, але прямого штурму не очікується через нестачу сил, повідомив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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