На Харківщині розширять примусову евакуацію: Синєгубов розкрив, хто у зоні ризику

Місцева влада прагне ухвалити рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми.

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На Харківщині примусово евакуюють людей / колаж: Главред, фото: УНІАН

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харківській області планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми з небезпечних районів на Борівському та Куп’янському напрямках.

В ефірі телемарафону він пояснив, що примусова евакуація стосується десятків населених пунктів у зоні небезпеки та десятків сімей.

"Щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми", - зазначив голова Харківської ОВА. відео дня

Також голова ОВА наголосив, що місцева влада прагне ухвалити рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з Борівського напрямку Ізюмського району.

"Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть", - пояснив він.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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