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На Харківщині розширять примусову евакуацію: Синєгубов розкрив, хто у зоні ризику

Юлія Закрепа
27 червня 2024, 17:20
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Місцева влада прагне ухвалити рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми.
На Харківщині розширять примусову евакуацію: Синєгубов розкрив, хто у зоні ризику
На Харківщині примусово евакуюють людей / колаж: Главред, фото: УНІАН

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харківській області планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми з небезпечних районів на Борівському та Куп’янському напрямках.

В ефірі телемарафону він пояснив, що примусова евакуація стосується десятків населених пунктів у зоні небезпеки та десятків сімей.

"Щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми", - зазначив голова Харківської ОВА.

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Також голова ОВА наголосив, що місцева влада прагне ухвалити рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми з Борівського напрямку Ізюмського району.

"Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть", - пояснив він.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що росіяни намагаються пробитися до височини на Харківщині. Аналітик Defense Express повідомив, що що противник має на меті розрізати угруповання ЗСУ на дві ділянки, щоб контролювати зону Борової. Покровський, Курахівський напрямки залишаються для противника пріоритетними.

Екскомандир "Айдару" назвав новий план РФ на Харківщині. Сили оборони України змусили російське командування прийняти рішення про перехід від наступу до глухої оборони в ході боїв на Харківщині. Командуванню РФ довелось перекидати на Харківщину більше підрозділів, ніж планувалось.

Військовий Юрій Федоренко розповів, як ЗСУ зірвали наступ росіян на Харківщині. Росіяни після спроби наступати у Харківській області загрузли на цьому напрямку - це сталося завдяки потужному спротиву Сил оборони. Росіяни не припиняють готувати свій особовий склад.

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