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"Ми їх зупинили": Зеленський розкрив, скільки території України в окупації

Юлія Закрепа
5 лютого 2024, 09:26
Зеленський розповів, що перші дні війни були дуже різними, люди були дуже налякані.
'Ми їх зупинили': Зеленський розкрив, скільки території України в окупації
Зеленський розповів про окуповані території / колаж: Главред, фото: ОП, скріншот: deepstatemap

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю національному італійському телеканалу та назвав відсоток української територї, яка наразі перебуває в окупації.

"Після двох років важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили. Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені і багато на фронті, але ми не одні, нам вдалося об’єднати світових лідерів", – сказав він в інтерв'ю телеканалу Rai 1.

Зеленський наголосив, що перші дні війни були дуже різними, люди були дуже налякані.

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"Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, вночі напади на міста. Люди були шоковані. Тепер все по-іншому, ми почали захищати нашу землю та родини. У нас не було альтернативи", - додав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ошелешив заявою про відставку Залужного і не тільки. Він прямо заявив, що він планує змінити керівництво і йдеться не лише про військове. Це торкнеться багатьох секторів держави.

Президент України назвав одну з головних цілей для атак РФ. У рамках робочого візиту відвідав Кривий Ріг та заявив, що Росія розглядає цей регіон як одну з основних мішеней для жорстоких терористичних атак.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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