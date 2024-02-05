Наступ на Куп'янськ: у Харківській ОДА сказали, чи є реальна загроза для регіону

Російські окупанти готуються до ймовірного "захоплення" Куп'янська. Олег Синєгубов розказав про готовність українських військ до цього.

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ЗСУ готові до наступу росіян на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти готуються до "захоплення" Куп'янська та інших міст. Зробити це вони планують до березня. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, чи є справжня загроза захоплення для регіону.

Він заявив, що росіяни з високою інтенсивністю атакують українські позиції на Куп'янському та інших напрямках фронту. Водночас українські військові майстерно відбиває атаки ворога.

"Армія РФнаступає на цьому напрямку із лютого 2022-го року. І з часу контранснаступу Збройних Сил України окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрям. Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони - рф застосовує на Куп’янщині весь арсенал зброї. Вже понад півроку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності. Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області", - написав Синєгубов. відео дня

Глава ОДА запевнив, що українські військові готові до різних дій окупантів і будуть швидко реагувати на все.

"Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки. Нам є що протиставити ворогу!" - написав він.

Ситуація на Куп'янському напрямку

В Куп'янський район приїжджав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Він заявляв, що ситуація під Куп'янськом залишається складною. Росіяни постійно атакують позиції ЗСУ.

Росіяни захопили село на Харківщині і добилися успіху в районі Куп'янська, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з оцінками американців, окупанти взяли населений пункт Крохмальне. Також вони припустили, що загарбники можуть просунутися на лінії Сватове-Куп'янськ-Кремінна.

У ЗСУ підтвердили відступ із села Крохмальне. Представник військ Володимир Фітьо сказав, що окупанти зруйнували позиції в населеному пункті, тому було ухвалено рішення відвести війська.

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