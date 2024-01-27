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"Колони горять": боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці

Юрій Берендій
27 січня 2024, 17:00оновлено 27 січня, 17:43
За словами військовослужбовця, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Адвїівки з 3 напрямків при цьому періодично застосовуючи бронетехніку.
'Колони горять': боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці
Боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, окупанти здійснюють тристоронній наступ на місто і намагаються зайти в тил Силам оборони України через підземні інженерні тунелі. Про це в ефірів національного телемарафону "Єдині новини" розповів військовослужбовець ЗСУ 110 ОМБр Сергій Волков.

"Росіяни кидають всі засоби, щоб захопити наш укріпрайон і по суті фортецю Донецької області. І вони не жалкують сил, насамперед живої сили. Вони постійно змінюють тактику", - вказує військовослужбовець.

За його словами, якщо в жовтні російські окупаційні війська здійснювали наступ на Авдіївському напрямку колонами техніки, то зараз ворог активно застосовує тактику малих груп піхотних.

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"За ними важко полювати, але вони втрачають велику кількість особового складу, на жаль, за якісь хати вони чіпляються", - наголошує Волков.

Однак, він також відзначив, що позавчора бійці його бригади змогли спалити ворожу колону з технікою.

"Вони постійно граються різними способами, з трьох боків намагаються оточити або видавити наше військо. Їм це не вдається. Ситуація доволі критична, але ми тримаємо оборону", - додає Сергій Волков.

Боєць зазначає, що ситуація на лінії фронту динамічна.

"Якщо вони показували кадри з "Царської охоти", то на сьогодні їх там нема, їх вибили. Стосовно інженерних споруд: так, починаючи з 2014 року так велика кількість інженерних споруд, які використовувались нашими силами оборони для виконання бойових задач", - розповів боєць ЗСУ.

Він відзначи, що російські інженери та спеціалісти довго готувались до проведення даної операції із просування в тил позицій Сил оборони України.

"На жаль, росіяни дізнались про них і використали їх самі... Вони до цієї операції готувалися потужно, запустили туди спеціалістів, щоб вийти нам в тил. Зараз ситуація з інженерними спорудами там контрольована, на жаль, це призвело до зміни позицій, які довелось потім відкориговувати", - наголошує військовослужбовець.

Він резюмував, що по кількості особового складу росіяни значно переважають наші сили на цьому напрямку. Сергій Волков додає, що командування ворога абсолютно не шкодує своїх військових, кижаючи їх на вірну загибель.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська оточили Авдіївку з трьох сторін. Під час початку штурму росіяни розпочали активно атакувати Авдіївку з трьох напрямків. На початковому етапі ЗСУ вдалося відбити атаки і навіть посилити свої позиції.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цьому районі.

Як було вже зазначено, Авдіївка знаходиться під загрозою захоплення. Військовослужбовець Ігор Тимощук вважає, що якщо Росія захопить Авдіївку, ворог може продовжити свій наступ далі.

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війна в Україні Авдіївка
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