"Нам потрібно пережити зиму": Верещук закликала біженців до весни не повертатися в Україну

Україні потрібно пережити зиму, а біженцям поки зарано повертатися додому - Верещук / Колаж УНІАН, Reuters

Українцям, які через напад Росії на Україну змушені були залишити Батьківщину і відправитися за кордон, краще не повертатися додому до весни через атаки окупантів, які влаштували терор цивільного населення. Українській державі потрібно пережити зиму в умовах, що склалися. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона сказала про те, що біженцям краще залишитися на зиму в тих країнах, до яких вони поїхали. До весни не треба повертатися в Україну, щоб не піддавати ризику своє життя і здоров'я.

Міністерка зазначила, що росіяни програють на полі бою і влаштували терор проти цивільного населення.

"Нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають. Ви бачите, що робить Росія. Вони перейшли до терору цивільного населення, оскільки не можуть воювати з армією, бо зазнають поразки за поразкою на полі бою", - підкреслила Ірина Верещук.

Відключення світла в Україні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявив, що Україні потрібно готуватися до відключень світла, води і тепла. Країна-агресорка завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури, через обстановка стала складною.

"У нас наразі критична ситуація по всій країні. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (можуть бути відключені, - ред.)", - поінформував чиновник.

В Укренерго відзначали, що українці прислухалися до прохань економити споживання електроенергії, але не у всіх регіонах.

Фахівці фіксували підвищений рівень використання електрики в піковий час - з 7 до 11 ранку і з 17 до 23:00.

З цієї причини на українців чекають обмеження на постачання електроенергії.

Дивіться відео ТСН - біженці з України в Польщі та Німеччині хочуть працювати і після війни повернутися додому

Інші новини: