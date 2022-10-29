Зеленський сказав, чому біженці не можуть повертатися додому з-за кордону/ president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці не можуть повернутися додому з-за кордону через постійні ракетні удари та атаки дронами-камікадзе по території України з боку російських окупантів.

Тому зараз дуже важливим є питання протиповітряної оборони. Про це Зеленський заявив під час спілкування зі студентами і представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

Він зазначив, що для України зараз дуже важлива протиповітряна оборона (ППО) і протиракетна оборона (ПРО). За словами президента, українцям важливо, щоб їхні сім’ї поверталися додому з-за кордону, проте їх потрібно захищати.

Президент наголосив, що для нашої держави дуже допомогли б будь-які системи ППО, адже вони збережуть життя мирних людей.

Він відзначив, що США нині є лідерами і "задають тренд" із надання такої допомоги Україні.

"На землі Росія з нами нічого зробити не може. Від перших днів війни я говорив про закриття неба. А це ППО, ПРО і авіація. Саме цього нам не вистачає. Допомогти захистити нам наше небо", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Росія може завдати нову серію масованих ударів по Україні в період сильних морозів. Специфіка ударів буде змінюватися – якщо зараз росіяни, в першу чергу, б'ють по електроенергетиці, то потім будуть бити по теплогенеруючих підприємствах. Таке припущення в озвучив політичний аналітик і колишній нардеп Тарас Чорновіл.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що удари по критичній інфраструктурі, які час від часу наносить РФ, є частиною геноциду українського народу. Він зазначив, що навмисні удари по таких об'єктах є воєнним злочином. Російські посадовці та пропагандисти відкрито заявляють, що вони хочуть заморозити українців до смерті.

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