"Наші недруги замовкають, коли є успіхи": Хара оцінив зміни у ставленні Заходу до війни

Всі чекають успіхів українських військових, тому що це буде сигналом, що Україна може насправді звільнити території без будь-яких компромісів.

https://glavred.net/ukraine/nashi-nedrugi-umolkayut-kogda-est-uspehi-hara-ocenil-peremeny-v-otnoshenii-zapada-k-voyne-10503391.html Посилання скопійоване

Захід чекає успіхів ЗСУ, зазначив Олександр Хара / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/alexander.khara

Експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара пояснив, чи змінилося ставлення країн Заходу до війни в Україні та як на це впливають майбутні вибори в США.

"Гойдалки будуть завжди. Щойно побачать шанс на якісь переговори, то чим далі від Росії, тим більше вони будуть. Але найголовніше, звичайно, що це внутрішньоамериканська кухня - це почалося з виборів в США в 2016 році, коли Трамп і Джуліані звинувачували Україну у втручанні у вибори (хоча розслідування довело, що це не так). Тому Трамп, який не любить Україну і дуже часто керується не логікою, а емоціями, може використовувати питання України і допомоги нам проти Байдена – мовляв, Україні дають багато грошей, а в США не захищений південний кордон, повінь на Гаваях. Тобто за великим рахунком демагогія. Поки що для нас це не є великою проблемою, але його вплив зростає", - розповів Хара в інтерв'ю Главреду .

Що стосується Європи, то, на думку дипломата, ситуація для України "більш-менш сприятлива, якщо не вважати Угорщину як "троянського коня" Путіна в ЄС і НАТО".

відео дня

"Німці, як їм це властиво, довго думали, а потім серйозно підійшли і, немов зайчики, почали давати нам все, що потрібно в тій кількості, яку можуть продукувати", - зазначив він.

Хара додав, що всі чекають успіхів українських військових, тому що це буде сигналом, що Україна може насправді звільнити території без будь-яких компромісів.

При цьому, за словами дипломата, у західних партнерів є завищені очікування.

"Наші недруги замовкають, коли у нас є успіхи на фронті, а потім, коли все, як зараз, повільно просувається, знову починають говорити. До того ж, як у всіх політиків, вони мають завищені очікування і думають, що з десятком "Леопардів" ЗСУ повинні дійти до кордону. Але від цього ми постійно перебуваємо в стресі – ще з 2014 року нас підштовхували до "договорняків" – нам не давали зброю, а наша влада тоді займалася непотрібними речами та намагалася закріпити в Конституції особливий статус для Криму і Донбасу. Тому ми, як суспільство, постійно заряджені та у нас виникають підозри, що хтось готується підштовхнути нас до так званого миру", - резюмував він.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



Контрнаступ ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен позитивно відгукнувся про хід українського контрнаступу і підкреслив, що Вашингтон і надалі допомагатиме Україні зброєю. Блінкен зазначив, що його надзвичайно "вразила хоробрість і стійкість українського народу". Держсекретар також відзначив "хороший прогрес" контрнаступу ЗСУ.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що критика контрнаступу ЗСУ невиправдана. За його словами, Україна вже зробила досить успішні кроки, і ця тенденція буде продовжуватися. Волкер зазначив, що Сили оборони України вивели з ладу російські лінії постачання боєприпасів, палива, продовольства, мости, дороги. Ці дії на фронті роблять все більш складним для Росії утримання своїх військ і проведення ротації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що українські військові проводять успішні контрнаступні дії та просуваються вперед.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.