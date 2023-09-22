Буданов відреагував на вибухи в Криму "натяком" на контрнаступ

ЗСУ б'ють, зокрема, по позиціях засобів ППО росіян, зазначив керівник ГУР.

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Буданов зауважив, що контрнаступ ЗСУ триває / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, скріншот з відео

Українські військові з середини серпня завдають ударів по військових об'єктах окупантів у Криму, що опосередковано підтверджує те, що контрнаступ зосереджено, в тому числі, на звільненні півострова, розповів в інтерв'ю виданню The WarZone керівник ГУР Кирило Буданов.

"Наша контрнаступальна операція почалася на початку літа і триває досі... І як ви правильно сказали, я не Головнокомандувач Генштабу. Але якщо говорити про Крим, ви ж не могли не помітити, що з середини серпня по Криму відбувається певна активізація, і це може опосередковано підказати вам відповідь на ваше запитання", - сказав Буданов.

Буданов зауважив, що останнім часом ЗСУ уражають установки ППО противника. Через це ворогові, по-перше, доводиться стягувати засоби з глибокого російського тилу.

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"Другий момент полягає в тому, що ми робимо дірки в ППО (росіян - Главред). Ці діри використовуються для інших цілей. Крім того, ми виснажуємо їхні запаси ракет ППО, оскільки вони не безмежні. А з політичної точки зору ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО, що, відповідно, робить їх менш прибутковими на світових ринках озброєнь", - пояснив Буданов.

Разом з тим, додав керівник ГУР, зростає попит на українські дрони. Але Україна поки не може їх продавати, бо всі вони задіяні в бойових діях.

Удари по Криму - останні новини

22 вересня ЗСУ завдали щонайменше двох ракетних ударів по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Про поранених і загиблих в Міноборони РФ не повідомляли, хоча атаку ЗСУ і підтвердили.

Це не перша "бавовна", яка трапилася в Криму за останні кілька днів. До цього вибухи прогриміли на військових аеродромах РФ на півострові.

Експерт Іван Киричевський припустив, що це ще підготовчий етап до масштабніших ударів України по окупантах у Криму.

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