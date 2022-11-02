"Нашестя голодних людей": Зеленський розповів, чим його шокували окупанти

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню розповів, чим його найбільше здивували російські окупанти, після приходу в нашу країну.

За словами президента, він не очікував, щоб у ХХІ столітті росіяни були здатні на таку немислиму жорстокість, яку вони проявили в Україні.

"Але виявилося, що вони здатні. Це не зовсім про людські кроки. Це була навала голодних злих людей. Вони схожі були на диких, тому що вбивали за парасольку, чайник або унітаз. Де їх тримали, яка у них освіта, як їх виховували. Таке відчуття, що цих людей продовжували в ямах, клітках або за ґратами, а потім звільнили і сказали: Ідіть і вбивайте", – каже глава держави.

Він зазначив, що більшість російських окупантів дуже неосвічені, про що свідчать перехоплення телефонних розмов загарбників з їхніми родичами в РФ.

Зеленський в жаху розповів, що він був шокований, як росіяни матом спілкуються з батьками.

"Я російську мову знаю набагато краще, ніж ті люди, які спілкувалися (в перехоплених розмовах. - ред.). Якщо вони так з батьками спілкуються, тоді зрозуміло, чому вони себе так ведуть. Це неосвічені і невиховані звірі, і все. Я займався бізнесом і знав росіян, але я не знав, що всередині у них може бути таке - демон, диявол. Нелюди", - підсумував глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на кшталт контактної групи у форматі "Рамштайн". Україна почала будувати економічну платформу на чолі з ЄС і МВФ, а також міністром фінансів США.

Нагадаємо, Зеленський ввечері 31 жовтня відповів президенту Росії Володимиру Путіну на цинічні удари по Україні. Зеленський заявив, що росіяни не зможуть тиснути на українців за допомогою ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури і продовжать нести втрати.

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