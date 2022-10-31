"Нехай потім не дивується своїм втратам": Зеленський відповів Путіну на масовий обстріл України

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ввечері, 31 жовтня, відповів президенту Росії Володимиру Путіну на цинічні удари по Україні.

Зеленський заявив, що росіяни не зможуть тиснути на українців за допомогою ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури і продовжать нести втрати.

"Немає у російських терористів таких ракет, які могли б потрапити в українське бажання жити, жити цивілізовано і піклуватися один про одного. А якщо хтось там в Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то нехай потім не дивується своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть "переговори" в темряві", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що з 55 крилатих ракет, випущених сьогодні по Україні, 45 вдалося збити.

"Вже зараз на кожні 10 влучень терористам доводиться витрачати мінімум в 4 рази більше ракет. Ситуація з дронами ще гірша", - сказав президент.

Путін визнав масований удар по Україні

Масований ракетний удар, 31 жовтня, по території України можна вважати відповіддю на недавню ситуацію в окупованому Севастополі, заявив президент РФ Володимир Путін.

"У більшості своїй так і є", - відповів Путін на питання журналіста, чи є сьогоднішня атака по території України відповіддю на те, що днями сталося в окупованому Севастополі.

Окремо російський диктатор додав, що "це не все, що могла б Росія зробити".

Атака на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі

29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі сталися вибухи. Місцеві жителі чули гучні звуки вибухів і стрілянини, а також публікували відео яскравих спалахів в небі.

У Міноборони РФ після цього підтвердили вибухи в Севастополі, які призвели, за їхніми даними, до пошкоджень бойових кораблів окупантів. За даними МО РФ, в атаці було задіяно 9 безпілотників і сім автономних морських безпілотних апаратів.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що було пошкоджено щонайменше три російські кораблі-носії "Калібрів". Серед них - фрегат "Адмірал Макаров". Журналіст припустив, що деякі кораблі можуть бути потоплені.

Пізніше в ЗМІ повідомили, що в строю у Севастополі залишається тільки один корабель з серйозною ППО. В результаті вибухів в бухті Севастополя Чорноморський флот РФ міг понести більш серйозні втрати, ніж про це говорили офіційно. У РФ підтвердили лише пошкодження "Іван Голубець, але насправді постраждати міг і флагман – фрегат проекту 11356р" Адмірал Макаров.

Колишній заступник начальника штабу ВМС України капітан 1 рангу Андрій Риженко зазначав, що в результаті, за різними даними, у Севастополі було пошкоджено або знищено від 3 до 9 російських кораблів.

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