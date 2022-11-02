РФ спустила на обстріл України понад 2,3 млн російських пенсій - Зеленський

Зеленський наголосив, що надії РФ на зиму не справдяться / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише за один день Росія витратила на ракетний удар по Україні понад 2 млн 300 тисяч середніх російських пенсій за віком.

Про це український гарант сказав під час свого традиційного вечірнього звернення до українців.

"Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети і дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2,3 млн середніх пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2,3 млн російських пенсіонерів... Замість того, щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, аби тільки не визнавати, яку історичну помилку вони скоїли своєю війною проти України", - зазначив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що росіяни сподіваються взимку зламати Україну, проте у них нічого не вийде.

"На полі бою вони безнадійні. Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що й надія на зиму для російських терористів не справдиться. Впевнений, ми і це пройдемо", - резюмував президент.

Ракетний терор РФ

Вранці 31 жовтня у Києві пролунали потужні вибухи. Над містом піднявся дим. До цього по всій Україні, крім Криму, була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві був пошкоджений енергооб'єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у столиці України. Частину столиці було знеструмлено, у деяких районах зникло водопостачання.

У зв'язку з масованими обстрілами російськими окупантами цивільних об'єктів критичної інфраструктури в Україні запровадили екстрені відключення електроенергії.

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що РФ пошкодила 18 об'єктів у 10 областях України. Більшість об'єктів були критичними.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, українська ППО упродовж ранку 31 жовтня збила 44 з півсотні запущених окупантами ракет Х-101 / Х-555 загальною вартістю близько 650 млн доларів.

Більше новин про російський терор: