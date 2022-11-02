"Ми не очікували": Зеленський назвав найбільшу помилку України за понад 30 років незалежності

Він наголосив, що зараз наша держава зобов'язана виправити помилку.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за понад 30 років існування України як незалежної держави вона зробила одну найбільшу помилку.
Цією помилкою є те, що наша держава з 1991 року не будувала сильну і надійну безпекову систему. Про це президент зазначив в інтерв’ю чеському телебаченню.
За його словами, Україна усі ці роки не чекала такого агресивного кроку від країни-сусідки.
"Ми в Україні впродовж останніх 30 років нашої незалежності не будували сильної безпекової системи, я думаю, тому, що ми не очікували від них (від Росії, – ред.) настільки агресивних і войовничих кроків, настільки кривавих вчинків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики", – наголосив Зеленський.
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Автор: Альона Вороніна