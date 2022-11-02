"Ми не очікували": Зеленський назвав найбільшу помилку України за понад 30 років незалежності

Зеленський назвав найбільшу помилку України за понад 30 років незалежності/ Офіс президента України, 10-а гірсько-штурмова бригада

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за понад 30 років існування України як незалежної держави вона зробила одну найбільшу помилку.

Цією помилкою є те, що наша держава з 1991 року не будувала сильну і надійну безпекову систему. Про це президент зазначив в інтерв’ю чеському телебаченню.

За його словами, Україна усі ці роки не чекала такого агресивного кроку від країни-сусідки.

"Ми в Україні впродовж останніх 30 років нашої незалежності не будували сильної безпекової системи, я думаю, тому, що ми не очікували від них (від Росії, – ред.) настільки агресивних і войовничих кроків, настільки кривавих вчинків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики", – наголосив Зеленський.

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