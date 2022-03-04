Російські окупанти потай заривають в землю трупи своїх солдатів, убитих під Маріуполем - відео

Армія російських агресорів / Reuters

Російські агресори таємно закопують, у нічний час, трупи своїх солдатів і офіцерів, які були ліквідовані в зоні боїв під Маріуполем українськими силами.

Відповідне відео, зняте за допомогою тепловізора, було опубліковано бійцями полку Національної гвардії "Азов".

"За допомогою спеціального обладнання розвідувальною групою полку Азов після бою з ворожою ДРГ було відзнято відео, як московити закопують своїх загиблих в околицях Маріуполя. Закопують вночі, не на кладовищі, в звичайних ямах без розпізнавальних знаків. Злочинна влада Росії приховує від сімей, де саме гинуть кадрові військовослужбовці країни-агресора. Після закінчення війни вони так і залишаться гнити в українському чорноземі", - йдеться в описі до ролика.

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Нагадаємо, раніше в прес-службі Міноборони України повідомили про те, що бойові втрати російських агресорів за вісім діб війни проти України перевищили 9 тисяч осіб.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.