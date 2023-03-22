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РФ використовувала "заготовлені ресурси" і більше не може проводити великі операції - Самусь

22 березня 2023, 04:30
Експерт зазначив, що у окупантів серйозна нестача зброї і вони переходять на озброєння низької якості.
Михайло Самусь, українські військові
ЗСУ знищують ворога на Донбасі / Колаж фото УНІАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції, проте кількість таких штурмів значно зменшилася відразу на декількох напрямках. РФ вже використовувала "заготовлені ресурси" для взяття Бахмута, Кремінної та Вугледара, але "успіху" так і не домоглася. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Останнім часом найбільш напружені бої були в Кремінній, Бахмуті, Вугледарі та на Авдіївському напрямку, каже експерт.

"За моїми оцінками, росіяни дуже багато надій покладали на Вугледар, але там вони зазнали нищівної поразки. Причому у них було кілька спроб, вони втратили багато ресурсів, людей і не просунулися там. Що стосується Бахмутського напрямку, то туди росіяни вклали величезні ресурси і велику кількість людей – в основному це були "вагнерівці", які понесли там величезні втрати", - додав Самусь.

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Експерт переконаний, що ймовірне досягнення окупантами поставлених завдань дозволило б їм вийти на Лиманський напрямок і рухатися в напрямку Слов'янська і Краматорська. У разі захоплення Вугледара вони продовжили б свій наступ з півдня.

"На даний момент РФ не досягла своїх цілей – їх ресурси скорочуються. У них вже відчувається дефіцит, але не скажу що голод боєприпасів. Тому що в Росії багато боєприпасів – їх стан невідомий і в частині сумнівний. Але те, що вони вже використали боєприпаси найбільш високої готовності, це точно", - зазначив Самусь.

Він вважає, що тепер РФ буде використовувати зброю низької якості. Однак розслаблятися ще рано, бо у окупантів навіть такої зброї досить багато.

"З іншого боку, росіяни не можуть собі дозволити здійснювати шалену підтримку артилерійським вогнем, як вони це робили в квітні-липні минулого року, коли використовували по 60 тисяч снарядів на день. Зараз це неможливо, тому росіяни зосередилися на вузьких ділянках фронту, буквально в кілька кілометрів, намагаючись концентрувати свої сили і таким чином проломити нашу оборону", - додав експерт.

Самусь вважає, що ворог може проводити лише певні тактичні дії, але широкомасштабного наступу або інших великих операцій, на думку експерта, очікувати не варто. За допомогою таких тактичних операцій РФ хоче утримувати напругу на фронті.

"Це Росія може собі дозволити, на відміну від широкомасштабного наступу, тому що його зараз не може бути проведено банально через те, що у росіян немає ресурсів. Вони не провели в грудні-січні чергову хвилю мобілізації", - додав Самусь.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь – військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може ухвалити рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Михайло Самусь
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