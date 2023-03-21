Вибухи можуть пролунати у 5 областях РФ: Світан попередив росіян про серйозну небезпеку для них

Роман Світан анонсував удари по Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Ростовській та Курській областях РФ.

На території РФ можуть пролунати вибухи / Колаж фото 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила, скріншот з відео

Російські окупанти не припиняють війну проти України, тому вибухи можуть пролунати на території РФ. До цього слід готуватися Про це заявив полковник в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі "Утро февраля".

Він анонсував удари по Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Ростовській та Курській областях РФ.

"П'ять областей... - готуватися Бєлгородській області, готуватися Брянській, Курській, Воронезькій, Ростовській областям. Ці п'ять областей мають зараз як мінімум 100 кілометрову зону демілітаризувати, прибрати військові об'єкти з цієї зони, всі військові об'єкти у 100-кілометровій зоні будуть знищені ... Я зараз не підказую росіянам, я зараз кажу цивільним, мирному населенню, тому що якраз проблема у мирного населення, їм треба буде прибирати ці військові об'єкти, оскільки у військові об'єкти полетять наші дальні засоби ураження", - сказав Світан.

відео дня

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цього року сезон у Криму буде гарячим і дуже спекотним. Всі побачать, що до України потрібно ставитися не тільки з повагою, а й з великим страхом.

Також Подоляк заявив, що цього року мають відбутися ключові події у війні, однак важливо зберегти несподіванку для противника. Тому зараз потрібно обмежити обговорення майбутніх контрнаступів Збройних сил України, щоб мінімізувати можливі ризики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі в них. Політик заявив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "кращій ситуації для проведення цих переговорів".

Інші новини: