Волкер назвав нову дату російського вторгнення в Україну і загрози Путіна для Європи

Волкер / Reuters

Колишній спецпредставник США щодо України Курт Волкер вважає, що російський президент Володимир Путін намагається розхитати і розколоти Європу, здійснюючи ескалацію загроз на східній частині континенту. Україна знаходиться в найбільшій небезпеці.

Як йдеться у його статті для видання CEPA, країнам Заходу доведеться "твердо стояти перед обличчям російської агресії". При цьому Волкер назвав п'ять головних загроз, що виходять від Кремля.

В першу чергу, він звернув увагу на скорочення поставок газу в Європу напередодні зими, яким Москва дає зрозуміти Брюсселю, що європейські санкції загрожують опалювального сезону в країнах ЄС.

Ще один метод тиску - використання Білорусі для просування мігрантів до Європейського Союзу.

Третя загроза - новий конфлікт на Балканах, де Росія підігріває Сербський націоналізм на тлі можливого розпаду Боснії і Герцеговини і підриву незалежності Чорногорії.

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Четвертий небезпечний момент - витіснення впливу США і Євросоюзу на Південному Кавказі.

І, нарешті, п'ята і найбільша загроза полягає в розміщенні військ і важкої бронетехніки в Україні і навколо неї, особливо в Білорусі, в окупованому Криму і на непідкотрольній українській владі частині Донбасу.

"Росія фактично взяла під контроль Білорусь, а це означає, що Путін тепер може загрожувати Україні як з півночі, так і зі сходу", – пише американський дипломат.

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Волкер вважає, що однією з ймовірних дат нападу Росії на Україну може виявитися 8 грудня, коли виповнюється 30 років з моменту розпаду Радянського Союзу — цей процес Путін свого часу називав величезною трагедією 20 століття.

Війська Росії біля кордонів України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico опублікували матеріали, в яких йшлося про підвищену концентрацію військ Росії біля кордонів України. Журналісти підкріплювали свої відомості супутниковими знімками з пересуванням російських військ.

В НАТО підтвердили надмірне скупчення російських військових підрозділів біля кордонів України. Більш того, в Альянсі сказали, що Росія має в своєму розпорядженні можливості для військового вторгнення на територію Української держави.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що в Києві серйозно стурбовані стягуванням до кордону російських військ. За його словами, ситуація нагадує обстановку 2014 року, коли Росія захопила Крим і Донбас.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії Росії по пересуванню військ пов'язані з нібито загрозою НАТО біля російських кордонів.