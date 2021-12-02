"Я не сонце, Галя": Разумков і Третьякова зчепилися в Раді

Разумков і Третьякова / скріншот

2 грудня в залі Верховної Ради колишній спікер Дмитро Разумков обговорював з народним депутатом Галиною Третьяковою зміну до бюджету 2022-го року.

Під час їхнього діалогу Третьякова назвала ексспікера парламенту сонцем. Цей момент потрапив на відео Олексія Гончаренка, який опублікував його в Telegram.

Третьякова сказала Разумкову: "Сонце, я тебе поважаю".

"По-перше, я тобі не сонце! По-друге, Галя, це не автор, це все, читай матччастину", - заявив Разумков.

Потім Разумков почав відходити в від співрозмовниці в сторону.

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"Але це не означає, що мою правку буде обговорювати хтось інший! Він забирає у мене правку!",- почала обурюватися Третьякова.

Дмитро Разумков, йдучи, крикнув, що її правку "якраз буде обговорювати хтось інший", додавши репліку "якщо ти цього не розумієш - чому...".

Раніше повідомляли, що в залі Київської міської ради сталася бійка, ймовірними учасниками якої були депутати Київради.

Депутат від фракції Слуга народу Владислав Трубіцин спробував влаштувати бійку.



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