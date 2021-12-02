"Я не сонце, Галя": Разумков і Третьякова зчепилися в Раді

У Верховній Раді бурхливо обговорювали правки до держбюджету на 2022 рік.
2 грудня в залі Верховної Ради колишній спікер Дмитро Разумков обговорював з народним депутатом Галиною Третьяковою зміну до бюджету 2022-го року.
Під час їхнього діалогу Третьякова назвала ексспікера парламенту сонцем. Цей момент потрапив на відео Олексія Гончаренка, який опублікував його в Telegram.
Третьякова сказала Разумкову: "Сонце, я тебе поважаю".
"По-перше, я тобі не сонце! По-друге, Галя, це не автор, це все, читай матччастину", - заявив Разумков.
Потім Разумков почав відходити в від співрозмовниці в сторону.
"Але це не означає, що мою правку буде обговорювати хтось інший! Він забирає у мене правку!",- почала обурюватися Третьякова.
Дмитро Разумков, йдучи, крикнув, що її правку "якраз буде обговорювати хтось інший", додавши репліку "якщо ти цього не розумієш - чому...".
Раніше повідомляли, що в залі Київської міської ради сталася бійка, ймовірними учасниками якої були депутати Київради.
Депутат від фракції Слуга народу Владислав Трубіцин спробував влаштувати бійку.
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