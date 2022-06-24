Нардеп Деркач був завербований розвідкою РФ: допомагав у захопленні України - СБУ

Нардеп Андрій Деркач допомагав у захопленні України / wikipedia.org, npr.org

Російська розвідка завербувала українського народного депутата Андрія Деркача. Він займався створенням приватних охоронних фірм в різних областях, які далі використовувалися для спроби швидкого захоплення України. Про це повідомляє СБУ.

Деркач входив до складу агентурної мережі, яка допомагала в захопленні України. СБУ нейтралізувала мережу на початку війні, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колеснікова.

"Власне, він, будучи негласним співробітником ГУ ГШ Росії з позивним "Ветеран", був зв'язківцем і фінансовим кур'єром між спецслужбами Росії і Деркачем", - заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Колесніков "дав багато цікавих свідчень" українським правоохоронцям. Він повідомив, що Деркача завербували ще в 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво російської розвідки - начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алексєєв.

СБУ викрила агентурну мережу , що працювала на РФ / СБУ

"Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ РФ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використовувати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача", - додав Дехтяренко.

За даними Колеснікова, приватні охоронні підприємства повинні були забезпечити проходження техніки через міста, які "здавалися", сідати на машини з російськими прапорами, а також забезпечувати мирний вхід в міста.

Росія планувала використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій при захопленні Києва. Ці бригади мали зайти до столиці з території Білорусі. Планувалося, що ворог захопить урядовий квартал і збере віче у Верховній Раді. Очікувалося, що віче проголосує за створення нового уряду.

За даними СБУ, стосовно нардепа Деркача розпочали досудове розслідування. Що стосується Колеснікова, то суд оголосив йому вирок за держзраду.

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Раніше повідомлялося, що російські війська змогли швидко захопити Херсонську область, тому що їм допомагав помічник начальника Херсонського УСБУ Ігор Садохін. Зрадник Садохін також був начальником антитерористичного центру. Він видав ворогові сітку мінних полів і координував дії російської авіації.

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