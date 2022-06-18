Окупанти швидко захопили Херсонщину: співробітник СБУ передав їм сітку мінних полів - облрада

Херсонську область "здав" співробітник СБУ / Wikipedia, Суспільне

Рашисти змогли швидко захопити Херсонську область, бо їм допомагав помічник начальника Херсонського УСБУ Ігор Садохін. Про це заявив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, повідомляє Укрінформ.

Зрадник Садохін також був начальником Антитерористичного центру. Він видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації.

"Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, Президент України звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці", - сказав Олександр Самойленко.

За його даними, територіальна оборона в області була на стадії створення, тому у перші дні війни вони не змогла виконати активних функцій.

"Ті будівлі, які громади передали для облаштування пунктів територіальної оборони, ще не було підготовлено для розміщення підрозділів. Тому, відверто кажучи, територіальна оборона була не зовсім готовою", - додав Самойленко.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ураїнська влада не може відповісти на запитання, чому ж російським військам вдалося так швидко окупувати південь країни. Винних у цьому будуть шукати після війни.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України уже перебувають неподалік від захопленого російськими загарбниками Херсона. У місті уже чути гуркіт боїв.

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