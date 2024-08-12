Спіймали "на гарячому": заступника голови Міненерго затримали на хабарі в $500 тисяч

Чиновник пообіцяв передати в користування гірничодобувне обладнання з шахт прифронтового району Донбасу.

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Заступник голови Міненерго погорів на величезному хабарі / Колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Служба безпеки і НАБУ за сприяння міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, організовану його заступником. У результаті заступника глави Міненерго затримано в Києві на хабарі в півмільйона доларів.

Як повідомляє пресслужба СБУ, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати в користування гірничодобувне обладнання з шахт прифронтового району Донбасу.

"Йдеться про унікальне та дефіцитне обладнання однієї з державних вугільних компаній, що розташована в межах найгарячішого напрямку східного фронту - Покровського", - ідеться в повідомленні.

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики.

Однак посадовець, до чиїх обов'язків входило збереження гірничої техніки, зажадав гроші за її вивезення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, керівника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донецької області. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію обладнання після отримання організатором оборудки частини хабара.

Передача хабара відбувалася через залучених спільників. Однак зловмисникам це не допомогло.

Служба безпеки поетапно задокументувала кожен із траншів. І в результаті правоохоронці затримали чиновника Міненерго та трьох його спільників "на гарячому" після отримання частини хабара.

Наразі всім чотирьом затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Київської обласної прокуратури.

Тим часом Telegram-канал Уряд online повідомляє, що на своєму засіданні 12 серпня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України.

Дивіться відео - СБУ і НАБУ затримали заступника міністра енергетики України на хабарі в півмільйона доларів:

Як повідомляв Главред, у Сумах на великому хабарі затримали мера обласного центру Олександра Лисенка та директора Департаменту ЖКГ. Вони вимагали хабарі від місцевих підприємців і обіцяли за це не перешкоджати веденню бізнесу в місті.

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