Напруга зростає: Зеленський раптово відмовив генсеку ООН у візиті через БРІКС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш особисто виступав перед російським диктатором Путіним.

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Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті до Києва / Колаж: Главред, фото: ОП

Про що йдеться:

Чому Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті

Що говорив Антоніу Гуттеріш перед Путіним

Президент України Володимир Зеленський відмовив у візиті до України генсеку ООН Антоніу Гутерріша. Таке рішення він ухвалив через участь у саміті БРІКС в РФ. Про це повідомляє AFP. Видання РБК-Україна зазначає, що цю інформацію підтвердили в Офісі президента.

Відомо, що Гутерріш виступив перед російським диктатором Володимиром Путіним. Він закликав до "справедливого миру" в Україні. Участь генсека ООН викликала гнів у Києві через те, адже це найбільший захід в РФ з моменту вторгнення в Україну.

"Після Казані (Гутерріш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані", - повідомляє джерело в адміністрації президента. відео дня

Реакція України на саміт БРІКС - останні новини

Як повідомляв Главред, Міністерство закордонних справ України заявило, що декларація БРІКС свідчить про те, що Росія не змогла "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту.

У МЗС України також заявили, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не об'єднані навколо війни Росії проти України, ймовірно, через те, що багато хто з цих країн підтримує принципи Статуту ООН.

Хто входить у БРІКС / Інфографіка: Главред

Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне Росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія і Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що під час саміту БРІКС країна-агресор Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні.

Що таке БРІКС БРІКС (англ. BRICS - скорочення від Brazil, Russia, India, China, South Africa) - об'єднання дев'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, Південної Африки, ОАЕ, Ірану, Єгипту та Ефіопії, засноване в червні 2006 року в рамках Петербурзького економічного форуму. З 2009 року глави держав БРІКС щорічно зустрічаються на офіційних самітах. Крім самітів, зустрічі відбуваються на рівні глав МЗС, міністрів фінансів та інших. Здебільшого двосторонні відносини між країнами БРІКС будують на засадах невтручання, рівності та взаємної вигоди. На початку 2024 року до БРІКС приєдналися нові країни, після цього об'єднання часто стали називати БРІКС+.

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