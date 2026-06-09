На Черкащині конфлікт із ТЦК закінчився стріляниною: що відомо

У Черкаській області поліція відкрила кримінальне провадження після конфлікту за участю представників РТЦК та працівників одного із підприємств.

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Новини Черкас - на Черкащині конфлікт із ТЦК закінчився стріляниною / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

На Звенигородщині конфлікт між ТЦК та цивільними завершився стріляниною

Поліція відкрила справу через можливе викрадення людини чоловіками

У Черкаському обласному ТЦК почали службове розслідування інциденту

На Звенигородщині стався конфлікт між представниками районного територіального центру комплектування та працівниками одного з підприємств, який завершився стріляниною та використанням газового балончика. Про це повідомила поліція Черкаської області.

За попередньою інформацією, інцидент стався 8 червня. Між працівниками одного з підприємств і представниками РТЦК виник конфлікт, під час якого один із чоловіків застосував газовий балончик, а інший здійснив постріл у повітря зі стартового пістолета. Після цього працівники РТЦК забрали одного з учасників конфлікту з місця події.

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Поліція Черкаської області / Скріншот

У поліції Черкаської області повідомили, що за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Процесуальне керівництво у справі здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, опитують свідків і очевидців та встановлюють усі обставини події.

Речник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Богдан Петриченко повідомив, що за цим фактом наразі триває службове розслідування.

"Наразі проводиться службове розслідування, у межах якого з’ясовуються всі обставини події. Якщо факт порушення чи перевищення службових повноважень підтвердиться, винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності", - сказав він у коментарі Суспільному.

Хто може втратити бронювання - коментар юриста

Як писав Главред, військовозобов’язані громадяни України, які оформили бронювання через портал "Дія", можуть одночасно втратити відстрочку від мобілізації у разі, якщо підприємство втратить статус критично важливого або не підтвердить його в установлені строки. Про це повідомив керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко.

За його словами, процедура бронювання через портал "Дія" відбувається в автоматичному режимі та є досить простою для оформлення.

"І це може виглядати так: настане крайній термін або, якщо вони все ж не скасують накази заднім числом, підприємство матиме статус критичного до певної дати і до цієї дати матиме право бронювати співробітників. Відповідно, з цього дня у всіх працівників, які були заброньовані, бронь знімається, і вони стають призовними до лав Збройних сил України на період мобілізації", - попередив він.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Зазначимо, що реформа ТЦК в Україні передбачає створення Офісів резерву+, які виконуватимуть функції комплектування і соціального супроводу. У Міністерстві оборони планують розміщувати точки рекрутингу в публічних місцях для спрощення мобілізаційних процесів і передати частину соціальних функцій в окремі підрозділи, що допоможе оптимізувати роботу. Про перспективи цих змін розповіли джерела в парламенті.

На Полтавщині введено новий порядок ротації військовослужбовців ТЦК, який передбачає участь у бойових діях лише тих, хто має статус учасника бойових дій, а інші отримають практичний досвід на передовій. Полтавський обласний ТЦК оголосив, що нова постанова спрямована на підвищення рівня професіоналізму та розуміння реальної ситуації серед військових, що виконують завдання в територіальних центрах комплектування.

Як раніше повідомляв Главред, у Черкаській області кількість груп ТЦК змінилася в залежності від мобілізаційних потреб, а вручення повісток здійснюється цілодобово. Відповідно до постанови Кабміну, склад груп формують з урахуванням участі представників ТЦК та поліції, що забезпечує оперативність роботи під час воєнного стану і підтримує обороноздатність регіону.

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